Atenea abre 9.500 becas para jóvenes de Bogotá: así pueden postularse a la nueva oferta educativa

La Agencia Distrital Atenea lanzó una nueva oferta educativa con 9.500 becas y apoyos económicos para jóvenes de Bogotá que quieran continuar sus estudios en educación superior, técnica o para el trabajo. El director de la entidad explicó que este año se abrirán cinco convocatorias con diferentes modalidades de apoyo.

“Vamos a ofrecer cinco convocatorias para 9.500 estudiantes de la ciudad de Bogotá. Comenzamos con las universidades privadas, con 4.000 becas que cubren el 100% del valor de la matrícula y un apoyo de sostenimiento hasta que el estudiante termine la carrera”, señaló el Director de Atenea, Victor Saavedra. Víctor Saav

Fechas de postulación

Entre el 11 y el 18 de noviembre se realizará la primera fase de inscripciones para acceder a programas en universidades privadas, donde también se incluye la línea Talentos Excepcionales, dirigida a jóvenes con alto desempeño académico, artístico o deportivo.

“Tenemos 590 becas en ingeniería de sistemas, 366 en ingeniería de software, además de opciones en economía, derecho y más de 500 programas académicos disponibles”, añadió el director de Atenea.

Así mismo, durante el mes de diciembre se abrirán nuevas convocatorias para universidades públicas, programas técnicos laborales y una línea de beca-crédito condonable para jóvenes de los estratos 1, 2, 3 y 4.

Requisitos para postularse

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

• Tener menos de 28 años al momento del cierre de la convocatoria.

• Haber presentado la prueba Saber 11.

• Haberse graduado de un colegio público o privado de Bogotá.

Las inscripciones se realizan de manera virtual, creando un usuario en la página oficial.

Apoyos económicos y beneficios adicionales

Los beneficiarios recibirán la cobertura total de la matrícula y un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo mensual.

“Además, los estudiantes clasificados en el Sisbén A, B o C contarán con subsidios de transporte en TransMilenio”, agregó el director.

El llamado de la Agencia Atenea es a que los jóvenes revisen desde ya las opciones disponibles en el portal web y se preparen para postularse. “Esta es una oportunidad para que más jóvenes de Bogotá sigan estudiando y cumplan sus metas”, concluyó el director.