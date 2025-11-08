Bogotá

Atenea abre 9.500 becas para jóvenes de Bogotá: así pueden postularse a la nueva oferta educativa

La Agencia Distrital Atenea lanzó cinco convocatorias con 9.500 becas y apoyos económicos para estudiar en universidades públicas, privadas y programas técnicos. Las inscripciones estarán abiertas del 11 al 18 de noviembre

Woman student study, writing and reading education book for an exam or test at school, college or university. Academic girl studying and learning for knowledge while at a table with notes on paper

Woman student study, writing and reading education book for an exam or test at school, college or university. Academic girl studying and learning for knowledge while at a table with notes on paper / Sean Anthony Eddy

Manuela Navarro

La Agencia Distrital Atenea lanzó una nueva oferta educativa con 9.500 becas y apoyos económicos para jóvenes de Bogotá que quieran continuar sus estudios en educación superior, técnica o para el trabajo. El director de la entidad explicó que este año se abrirán cinco convocatorias con diferentes modalidades de apoyo.

“Vamos a ofrecer cinco convocatorias para 9.500 estudiantes de la ciudad de Bogotá. Comenzamos con las universidades privadas, con 4.000 becas que cubren el 100% del valor de la matrícula y un apoyo de sostenimiento hasta que el estudiante termine la carrera”, señaló el Director de Atenea, Victor Saavedra. Víctor Saav

Fechas de postulación

Entre el 11 y el 18 de noviembre se realizará la primera fase de inscripciones para acceder a programas en universidades privadas, donde también se incluye la línea Talentos Excepcionales, dirigida a jóvenes con alto desempeño académico, artístico o deportivo.

“Tenemos 590 becas en ingeniería de sistemas, 366 en ingeniería de software, además de opciones en economía, derecho y más de 500 programas académicos disponibles”, añadió el director de Atenea.

Así mismo, durante el mes de diciembre se abrirán nuevas convocatorias para universidades públicas, programas técnicos laborales y una línea de beca-crédito condonable para jóvenes de los estratos 1, 2, 3 y 4.

Requisitos para postularse

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener menos de 28 años al momento del cierre de la convocatoria.

• Haber presentado la prueba Saber 11.

• Haberse graduado de un colegio público o privado de Bogotá.

Las inscripciones se realizan de manera virtual, creando un usuario en la página oficial.

Apoyos económicos y beneficios adicionales

Los beneficiarios recibirán la cobertura total de la matrícula y un apoyo de sostenimiento equivalente a un salario mínimo mensual.

“Además, los estudiantes clasificados en el Sisbén A, B o C contarán con subsidios de transporte en TransMilenio”, agregó el director.

El llamado de la Agencia Atenea es a que los jóvenes revisen desde ya las opciones disponibles en el portal web y se preparen para postularse. “Esta es una oportunidad para que más jóvenes de Bogotá sigan estudiando y cumplan sus metas”, concluyó el director.

