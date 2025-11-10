La toma del Palacio de Justicia fue un acto demencial y terrorista: magistrado Ibáñez

Hace 40 años Colombia vivió uno de los momentos más dolorosos y confusos para la historia del país: la toma y retoma del Palacio de Justicia. El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, habló en entrevista con 6AM, sobre la conmemoración de esta fecha, las novedades en este caso y las grandes incógnitas.

El magistrado ante la pregunta si el M-19 nos quedó debiendo algo en materia del Palacio de Justicia, afirmó que: “cuando se creó el movimiento sustituto que fue la Alianza Democrática M-19, que participó activamente en el proceso constituyente de 1991, democráticamente se hizo elegir con 19 miembros en la constituyente y entre todos se expidió la constitución de consenso de 1991, razón por la cual ahí hay un proceso muy importante que toca respetar”.

Habló del caso de Antonio Navarro Wolf, quien siempre respetó y reconoció que entre otras cosas los hechos del Palacio de Justicia, cuya responsabilidad fue del movimiento M19, había sido una gran equivocación y por eso ofreció perdón y excusas al pueblo colombiano.

¿El presidente Gustavo Petro ha pedido excusas?:

El magistrado indicó que el primer mandatario ha estado muy ocupado en unos compromisos internacionales lo que no le ha permitido estar al tanto de todos estos temas en torno al Palacio de Justicia: “pero que yo sepa no lo ha hecho”.

¿La toma fue una genialidad o una tontería?

Las sentencias del Consejo de Estado, que ya son más de 50 sentencias, que además confirmaron en la gran mayoría de los casos las decisiones del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por una parte. Las sentencias de los jueces penales que juzgaron la responsabilidad de algunos funcionarios del Estado a partir de acusaciones que hizo la fiscalía general de la Nación a partir del año 2005 y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2014 coinciden todos en afirmar que fue un acto demencial que al mismo tiempo fue un acto terrorista.

¿En qué se falló en la reconstrucción de la memoria?

Como no hubo investigaciones judiciales, entonces no hay ningún análisis salvo de contexto en algunas de ellas, porque en atención a esas normas no era posible que ninguna autoridad judicial investigara sobre esos hechos.

También tuvo mucho que ver que unos días después de la toma y retoma del Palacio de Justicia fue la tragedia de Armero que hizo que la atención se centrara en otros temas.

¿Pablo Escobar financió la toma?

De acuerdo con los informes y de acuerdo con algunas sentencias del Consejo de Estado hay elementos de juicio que permiten suponer conforme a esas sentencias que están ahí y que sirven como verdad judicial histórica que sí hubo una financiación por parte del cartel de Medellín.