Consejo de Estado condenó a Estado Colombiano por muerte de magistrado Jorge Alberto Echeverry

El Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial de la Nación por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ocurrida durante los hechos del holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.

La Corporación determinó que la muerte del funcionario judicial se produjo no solo por la “toma irracional, violenta, indiscriminada y terrorista” por parte del M-19, sino por la omisión del Estado en brindar seguridad y por el uso desproporcionado de la fuerza en la retoma.

En esa sentencia, que condena a la Nación y al Ministerio de Defensa, la corporación enfatizó que la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 no puede ser interpretada como una hazaña política ni como un acto de rebeldía heroica.

“Si no más bien esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de derecho desde la fundación de la República, la amenaza más decidida contra la institucionalidad democrática y contra la majestad de la justicia, piedra angular de la estabilidad social y de lo que une a los colombianos como Nación”, indicó el Consejo de Estado.

La corporación condenó al Estado al pago de perjuicios morales y lucro cesante a favor de los familiares del magistrado auxiliar fallecido.

Asimismo, la Corporación ordenó publicar la providencia en un medio de amplia circulación y realizar un acto público de perdón, en el que, con el propósito de contribuir a la Verdad, se dé lectura al fallo.