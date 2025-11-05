Gustavo Petro: De “torpeza” a “genialidad”, la cambiante visión sobre la toma del Palacio de Justicia

La figura del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la controversia debido a declaraciones pasadas y presentes sobre uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia: la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 en 1985. Un audio de 2010, recuperado por Caracol Radio, revela una postura de Petro que contrasta significativamente con afirmaciones posteriores.

“El M-19 cometió indudablemente un acto estúpido”

En la grabación de 2010, Petro, entonces candidato, calificó la acción del M-19 en la toma del Palacio de Justicia como una “torpeza”. Esta declaración se produjo en el contexto de un debate sobre el Palacio de Justicia en la Cámara de Representantes, que Petro impulsó para evitar que el tema cayera en el olvido.

Según sus palabras, el grupo guerrillero cayó en una trampa de la guerra al intentar responder con un acto bélico a un proceso de paz que se estaba hundiendo durante la presidencia de Belisario Betancourt.

“Hice un debate sobre el Palacio de Justicia en la Cámara de Representantes hace aproximadamente 4 años porque yo no quise, como sí sucedió con algunos dirigentes del M-19, que este tema pasara al olvido. Yo pienso que el M-19 cometió indudablemente un acto estúpido si es que hay algún nombre que se le pueda identificar al tratar de responder al proceso de paz que se hundía y que había firmado con Belisario Betancourt con un acto de guerra. Cayó en la trampa de la guerra”, expresó el hoy presidente.

Play/Pause Escucha 00:38 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sin embargo, la memoria colectiva y las propias declaraciones de Petro han revelado una evolución en su narrativa. En una entrevista concedida a Caracol Televisión, en 2005, Petro calificó de “genio” a la cabeza detrás de la toma del Palacio. Se trataba de Luis Otero, quien estaba a cargo del comando Iván Marino Ospina, del M-19.

“El genio de la operación militar, de la idea de coger el Palacio Nariño y cómo tomar el Palacio de Justicia, y cómo tomárselo y cómo... cuántos hombres, en qué forma hacer la operación, se debe a Luis Otero”, manifestó en ese entonces.

Petro añadió que, el responsable político del asalto al palacio fue Álvaro Fayad. “Es el que toma la decisión de hacer la toma. Había la presunción que el Ejército iba a intentar a sangre y fuego retomar el palacio, y, por tanto, todo el armamento y el equipo de la gente estaba dispuesto hacia mantener la toma”.

“Ningún magistrado tiene disparos de las armas que eran del M-19”

Recientemente, el presidente Petro aseguró que el M-19 fue traicionado por el gobierno en el contexto de la toma del Palacio de Justicia y que las balas que mataron a algunos magistrados “no son armas del M-19″.

“Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19”, afirmó en su cuenta de X.