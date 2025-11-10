Juliana conquista Europa y se prepara para un histórico Movistar Arena en Bogotá

Juliana continúa brillando en lo más alto y consolidando su talento como una de las artistas más influyentes de la nueva generación en Latinoamérica. Su propuesta artística, que combina autenticidad, innovación y una profunda conexión con las raíces musicales del continente, ha conquistado escenarios internacionales y corazones de miles de seguidores.

Luego de presentarse por primera vez en España con “La Pista Tour”, Juliana logró dos fechas completamente agotadas en Madrid (Sala Nazca) y Barcelona (Sala Wolf), confirmando que su música trasciende fronteras y conecta con públicos diversos.

Este éxito internacional marca un hito en su carrera y reafirma su lugar como embajadora de los sonidos latinoamericanos.

Ahora, “La Colombiana” anuncia su segundo Movistar Arena en Bogotá, programado para el próximo 22 de febrero de 2026.

En esta ocasión, compartirá escenario con la extraordinaria Orquesta de Lucho Bermúdez, símbolo absoluto de la identidad musical colombiana. Esta colaboración representa un homenaje a la tradición, al legado sonoro del país y a la capacidad de reinventar lo clásico para nuevas generaciones.

Este concierto será el cierre oficial de “La Pista”, el proyecto más ambicioso y transformador de Juliana. Más que una gira, “La Pista” ha sido una celebración profunda de los ritmos que nos definen, del baile como expresión cultural y del orgullo de ser latinoamericanos.

A lo largo de este recorrido, Juliana ha abrazado géneros como el Merengue, Reggaetón, Funk Brasilero, Balada, Salsa, Vallenato, Cumbia Texmex y Pop Electrónico, creando una experiencia sonora diversa y vibrante.

Con “La Pista”, Juliana no solo ha llevado su música a nuevos escenarios, sino que ha abierto puertas para que los sonidos de nuestra tierra lleguen a nuevos oídos. Su propuesta ha sido aplaudida por la crítica y celebrada por el público, consolidando su lugar como una artista que transforma, inspira y representa.

El concierto en el Movistar Arena promete ser una noche inolvidable, llena de emoción, baile y orgullo colombiano. Un capítulo tan especial merece un final a la altura de su historia, y Juliana está lista para escribirlo junto a su público.