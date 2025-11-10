¡James Rodríguez ya se unió a la Selección Colombia! Estos son los jugadores que faltan por llegar. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

La Selección Colombia continúa preparándose de cara a los partidos amistosos que disputará la próxima semana en Estados Unidos frente a Nueva Zelanda y Australia.

De la convocatoria de 26 futbolistas realizada por el seleccionador Néstor Lorenzo, 17 de ellos ya están reunidos en el hotel de concentración de Fort Lauderdale, Florida. Justamente, los últimos en arribar fueron James Rodríguez, Jorge Carrascal, Luis Suárez y Álvaro Angulo.

Precisamente sobre James, llegó desde México en medio de los rumores que apuntan a su salida inmediata del Club León. Los malos resultados de este semestre, sumados al elevado salario del cucuteño, terminaron siendo los argumentos definitivos para su adiós al finalizar contrato.

Lo anterior significaría que estos dos amistosos de la Tricolor serían los últimos partidos de Rodríguez Rubio en 2025, noticias preocupantes de cara al Mundial del próximo año.

¿Qué futbolistas están concentrados en Selección Colombia?

Hasta el momento, un total de 17 jugadores se encuentran concentrados bajos las órdenes de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Ellos son:

Carlos Cuesta Carlos Andrés Gómez Álvaro Montero Camilo Vargas Santiago Arias Juan Camilo Portilla Jhon Arias Yaser Asprilla Jhon Córdoba David Ospina Rafael Santos Borré Johan Carbonero Luis Díaz James Rodríguez Jorge Carrascal Luis Suárez Álvaro Angulo

🎥 Qué alegría verlos de nuevo, muchachos. 👋😎



Ángulo, Suárez y Carrascal ya están en Miami. 💪⚽💫#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/h5VvDm33oI — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 10, 2025

¿Qué futbolistas faltan por llegar a la concentración de la Selección Colombia?

De la convocatoria de 26 jugadores, tan solo hacen falta 9 por unirse a la concentración que se desarrolla en Estados Unidos. Según informó la Federación Colombiana de Fútbol, se espera que lleguen entre el lunes 10 y el martes 11 de noviembre.

Daniel Muñoz (Crystal Palace - ENG)

Dávinson Sánchez (Galatasaray - TUR)

Jhon Lucumí (Bologna - ITA)

Johan Mojica (Mallorca - ESP)

Yerry Mina (Cagliari - ITA)

Richard Ríos (Benfica - POR)

Kevin Castaño (River Plate - ARG)

Jefferson Lerma (Crystal Palace - ENG)

Gustavo Puerta (Racing de Santander - ESP)

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

La Selección Colombia disputará su primer partido amistoso el sábado 15 de noviembre, cuando enfrente a Nueva Zelanda en el Chase Stadium de Fort Lauderdale; tres días después, el martes 18, se medirá con Australia en el Citi Field de Nueva York.