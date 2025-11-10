Bogotá

IDPYBA y Transmilenio unen fuerzas para reforzar la protección animal en la ciudad

Por medio de este convenio se busca promover la tenencia responsable de las mascotas dentro del sistema de transporte público.

Foto: X de @Transmilenio

Carlos Hernández

El Instituto de Bienestar y Protección Animal (IDPYBA) junto a la empresa Transmilenio, han firmado un acuerdo que hace parte del programa del alcalde Carlos Fernando Galán con el cual se busca garantizar la protección y el bienestar de los animales de la capital.

Según Antonio Hernández Director del IDPYBA, “El sistema es el corazon de Bogotá y cuando en el corazón del sistema tenemos un mensaje, tenemos acciones de proteccion y bienestar animal, claramente avanzamos en ese sentido,”

Dicho acuerdo permitirá combatir la mendicidad y/o explotación animal dentro del sistema por lo cual se ha creado el bloque de Atención y Rescate (BAR) que harán parte del sistema integrado de transporte y que podrá identificar con chaquetas rojas dentro del sistema.

Otros aspectos clave que se van a llevar a cabo son:

