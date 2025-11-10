IDPYBA y Transmilenio unen fuerzas para reforzar la protección animal en la ciudad

El Instituto de Bienestar y Protección Animal (IDPYBA) junto a la empresa Transmilenio, han firmado un acuerdo que hace parte del programa del alcalde Carlos Fernando Galán con el cual se busca garantizar la protección y el bienestar de los animales de la capital.

Según Antonio Hernández Director del IDPYBA, “El sistema es el corazon de Bogotá y cuando en el corazón del sistema tenemos un mensaje, tenemos acciones de proteccion y bienestar animal, claramente avanzamos en ese sentido,”

Dicho acuerdo permitirá combatir la mendicidad y/o explotación animal dentro del sistema por lo cual se ha creado el bloque de Atención y Rescate (BAR) que harán parte del sistema integrado de transporte y que podrá identificar con chaquetas rojas dentro del sistema.

Otros aspectos clave que se van a llevar a cabo son: