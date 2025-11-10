Harold Santiago Mosquera llena de ilusión a Santa Fe: esto necesita para clasificar a cuadrangulares / @SantaFe

¡Independiente Santa Fe está más vivo que nunca en la Liga Colombiana! El cuadro cardenal consiguió un agónico triunfo por 1-0 sobre Deportivo Cali en El Campín y depende de sí mismo para clasificarse a los cuadrangulares finales del segundo semestre.

Con 28 puntos en la novena casilla de la tabla, el León tiene la gran posibilidad de meterse en la siguiente instancia, recordando que jugará en El Campín ante su público frente a un rival directo por el cupo a la fiesta de fin de año.

Cuentas de Santa Fe para clasificar a los cuadrangulares finales

En la fecha 20 del todos contra todos de la Liga Colombiana, Independiente Santa Fe recibirá a Alianza Valledupar en el Estadio El Campín, duelo programado para el jueves 13 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Sus cuentas para clasificar son las siguientes:

Si Santa Fe le gana a Alianza: Sumará 31 puntos y clasificará directamente a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025-II.

Sumará 31 puntos y clasificará directamente a los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2025-II. Si Santa Fe empata con Alianza: Sumará 29 puntos y clasificará en caso de que América pierda por cinco goles o más con Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Sumará 29 puntos y clasificará en caso de que América pierda por cinco goles o más con Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Si Santa Fe pierde con Alianza: Con 28 puntos se quedará sin cupo a los cuadrangulares finales de la Liga.

Así se jugará la fecha 20 de la Liga Colombiana

Miércoles 12 de noviembre

Equidad vs. Pereira - 4:00 p.m. - estadio de Techo

Chicó vs. Millonarios - 8:20 p.m. - estadio La Independencia

Jueves 13 de noviembre

Águilas vs. Tolima - 7:00 p.m. - estadio Alberto Grisales

Llaneros vs. Envigado - 7:00 p.m. - estadio Bello Horizonte

Junior vs. Nacional - 7:00 p.m. - estadio Metropolitano

Santa Fe vs. Alianza - 7:00 p.m. - estadio El Campín

Unión Magdalena vs. Fortaleza - 7:00 p.m. - estadio Sierra Nevada

Medellín vs. América - 7:00 p.m. - estadio Atanasio Girardot

Pasto vs. Bucaramanga - 7:00 p.m. - estadio Libertad

Cali vs. Once Caldas - 7:00 p.m. - estadio de Palmaseca

