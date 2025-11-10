Este fue el momento que el juez 37 de Control de Garantías José Alejandro Hoffman, fue remitido a la Fundación Santa fe tras sufrir fractura del fémur izquierdo.

HABRÁ NUEVO JUEZ EN EL CASO DEL HOMICIDIO DEL ESTUDIANTE DE LOS ANDES JAIME ESTEBAN MORENO

EL DATO DE JOSE ANDRES- CARACOL RADIO

Caracol Radio conoció que se designará a un nuevo juez de control de Garantías para definir si envía o no a prisión a Juan Carlos Suárez, el hombre señalado como el presunto responsable de la muerte del estudiante de la Universidad de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, crimen ocurrido en la noche del 31 de octubre en la localidad de chapinero, al norte de Bogotá.

El pasado 7 de noviembre, el juez 37 de Control de Garantías José Alejandro Hoffman, se encontraba en una de las salas del complejo Judicial de Paloquemao y cuando se disponía a resolver la medida de aseguramiento se tropezó y sufrió fractura de fémur izquierdo, esa lesión le generó una incapacidad médica que los sacrá de los estrados judiciales por 30 días prorrogables..

El juez Hoffman, el viernes pasado fue trasladado en ambulancia hasta la Fundación Santa fe donde permanece hospitalizado.

Este fue el momento en que el juez 37 de control de Garantías José Hoffman, fue trasladado en ambulancia hasta la Fundación Santa fe donde permanece hospitalizado. Ampliar

Supimos que el togado hoy radicará ante el Centro de Servicios Judiciales una carta solicitando que lo releven del caso y de manera especial se haga una reasignación del proceso y en especial solicitará que se armonice los derechos de las víctimas, del procesado y la prevalencia del derecho.

Además, fuentes enteradas de este proceso confirmaron que, previo al accidente, la decisión del señor juez Hoffman sería enviar a la cárcel al presunto homicida.

Esta es la primera vez que, en el marco de unas audiencias concentradas, se produce el cambio tanto del juez como de la fiscal.

El relevo del juez obedece a razones de salud, mientras que la fiscal fue apartada del proceso no solo por su deficiente desempeño durante la audiencia de imputación, sino por los constantes llamados de atención por parte del juez Hoffman.

Por ahora, la audiencia de medida de aseguramiento en contra del señalado homicida Juan Carlos Suárez, está programada para este miércoles a las 9:00 am.