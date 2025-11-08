Operativo en Before Club: sellaron el bar donde Jaime Moreno estuvo antes de su homicidio

Bogotá

Las autoridades hicieron una serie de inspecciones a establecimientos comerciales en las localidades de Chapinero y Barrios Unidos, en donde uno de los sitios revisados fue el bar Before Club. Al llegar al sitio, los funcionarios que estaban en el operativo encontraron una serie de inconsistencias en temas de salubridad.

Inmediatamente después de hacerse el operativo y ante la verificación de las inconsistencias, las autoridades procedieron sellar el establecimiento comercial. Según la información recolectada, este sitio ya estaba bajo observación por temas relacionados con exceso de ruido principalmente.

¿Por qué es reconocido el Bar Before Club?

El bar ubicado en la localidad de barrios Unidos cobró importancia, en el momento en el que se presentó el crimen que cobró la vida del joven Jaime Esteban Moreno. Es en este sitio en donde se llevaba a cabo la fiesta en donde estaba el, junto a los presuntos responsables de su muerte, ocurrida en la calle 64 muy cerca de la avenida caracas, a escasas cuadras del lugar.