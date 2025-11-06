Fiscalía pide cárcel contra Juan Carlos Suarez por el homicidio de Jaime Esteban Moreno en Halloween

“Solicitar se imponga en contra del aquí imputado señor Juan Carlos Suárez Ortiz, medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro de reclusión de conformidad con lo establecido en el artículo 307 (...) como presunto coautor penalmente responsable del delito de domicilio agravado”: fue la petición que hizo la Fiscalía al Juez 37 de Control de Garantías de Bogotá en la mañana de este jueves 6 de noviembre.

La solicitud se sustenta en que, el procesado representa un riesgo para la sociedad, y la posible no comparecencia ante la justicia. A este hombre en las ultimas horas se le imputó el delito de homicidio agravado en calidad de coautor.

Lo que hicieron los agresores

La noche del 31 de octubre el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes departía con amigos en la discoteca Before Club. Y, al salir del sitio fue interceptado por un grupo de cuatro disfrazados que lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

La fiscal a cargo de la investigación detalló que la golpiza inició a las 3:25 am: “Juan Carlos Suárez y otra persona quien emprendió la huida, alcanzaron a la víctima y le propinaron puños hasta tumbarlo, y ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo. Mientras la señora que se identificó como Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán, que vestía de disfraz azul, ella motivaba a que le siguieran pegando (…) mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca, mientras se ahogaba con su propia sangre”.

La conducta de Juan Carlos Suarez “no fue impulsiva, ni fue fruto de un instante de miedo”

“Su conducta no fue impulsiva ni fue fruto de un instante de miedo. Por el contrario, agredió a la víctima inicialmente en el establecimiento público llamado Oxxo. Allí se presentaron las primeras agresiones, las cuales están debidamente acreditadas con entrevistas que fueron aportadas a la investigación (...) La gravedad del hecho no se mide únicamente por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado. La persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso. Todo ello configura un hecho de extrema brutalidad que refleja un desprecio absoluto por la vida humana y por las normas básicas de convivencia. Con este acto, no solo truncó la vida del joven de 20 años, sino todos los sueños y proyectos", advirtió la delegada del ente acusador.

Se expone a una pena de 40 a 50 años de prisión

A pesar de los hechos que ha podido observar el país a través de video de cámaras de vigilancia, inocente se declaro Juan Carlos Suarez Ortiz.

“No acepto cargos”, dijo el procesado.

“Esto le constituye en el delito de homicidio agravado, que tiene pena de 40 a 50 años de prisión”, advirtió el juez.

El móvil del crimen de Jaime Esteban

Claudia Rodríguez, fiscal 201 adscrita a la URI de Engativá, reveló que Jaime Esteban “fue acusado por una mujer de estar realizando presuntos actos indebidos, tal señalamiento, sin que mediara verificación ni defensa alguna, provocó que dos hombres, entre ellos el imputado, lo persiguieran violentamente fuera del establecimiento“.