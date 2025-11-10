Gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue víctima de un atentado en el carro que se movilizaba

El gobernador de Arauca, Renson Martínez, fue víctima de un atentado, al parecer por miembros de grupos armados ilegales.

En la mañana de este lunes 10 de noviembre fue atacado el vehículo en el que se desplazaba el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, en hechos ocurridos en el municipio de Saravena, mientras iba hacia Tame.

Fuentes del equipo del gobernador, le confirman a Caracol Radio que están todos fuera de peligro. Las imágenes difundidas muestran la camioneta con varios orificios de bala en los vidrios y la carrocería.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Martínez Prada publicó un mensaje que decía: “Nos acaban de atacar”, confirmando así el grave hecho.

Al parecer, el gobernador se dirigía hacia el municipio de Tame para realizar anuncios importantes en cuestión de inversión.

Noticia en Desarrollo