Preocupación en Arauca, Palestina por muerte violenta de madre e hijo

Manizales

En la madrugada del domingo unos sujetos con armas de fuego acabaron con la vida de Duberney Moreno Gonzáles y su madre, Luz Dary González Ayala. Testigos mencionaron que las víctimas estaban dentro de su vivienda, en Las Colinas parte alta, hasta donde ingresaron los asesinos.

Integrantes de la Sijín de la Policía de Caldas efectuaron la inspección técnica a los cadáveres y asumieron la investigación, con recolección de pruebas en el sitio del ataque. Testigos aseguraron que los criminales entraron encapuchados.

“En estos momentos de la causa no hay conocimiento, pero según hipótesis de la misma policía se puede tratar de un hecho de una retaliación , pero si es muy asombroso que madre e hijo sean asesinados en su propia vivienda”, dijo Gustavo Ríos, concejal de Palestina

Con este doble homicidio, ya son cinco los que se registran este año en Palestina, los primeros en Arauca.

Hasta el momento se desconoce el origen del homicidio, pero no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas