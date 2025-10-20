Temor y abstencionismo por hechos de violencia en Arauca

Son siete los municipios del departamento de Arauca los que están bajo riesgo por constantes enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las extintas Farc, de acuerdo con Marcela Rodríguez, Personera del municipio de Arauquita, hay temor por parte de las comunidades de la zona.

“Hay tensiones en el municipio y el departamento, durante el fin de semana parte del comercio tuvo que cerrar y los jóvenes no salieron a votar.

De igual manera, Eliecer Calderón Rodríguez, presidente del Concejo de Arauquita, aseguró que “no hay garantías de movilidad en varias zonas del municipio y líderes sociales temen por sus vidas”.

Tras los hechos de violencia, las autoridades indicaron que hubo abstencionismo electoral en la jornada de elecciones de los consejos de juventudes y, la Defensoría del Pueblo emitió alerta temprana.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y septiembre de 2025, las autoridades han reportado 84 homicidios. De igual manera recientemente esta entidad emitió una nueva Alerta Temprana.