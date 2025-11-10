Fin de semana violento en el Área Metropolitana de Cúcuta: Trece personas fueron asesinadas

Cúcuta

Las acciones violentas iniciaron desde muy tempranas horas del pasado viernes 7 de noviembre, con el doble homicidio de una pareja de vendedores de tintos en la ciudadela Juan Atalaya. El hecho se presentó sobre la Calle 6 con Avenida 3 del barrio Chapinero. Las víctimas, Elena Segovia de 58 años y Moisés Delgado de 57 años, fueron baleados por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, sobre las 4:00 de la mañana.

Posteriormente las autoridades fueron alertadas por el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado este viernes en la trocha La Pared, del barrio La Parada en Villa del Rosario. La víctima tenía varias heridas con arma cortopunzante en su cuerpo.

La tercera víctima se registró en el barrio Bellavista de la ciudadela La Libertad. La víctima fue identificado como Haider Alexander Velásquez, hincha del Cúcuta Deportivo, quien fue baleado y falleció minutos más tarde en un centro hospitalario debido a la gravedad de sus heridas.

En el barrio Molinos del Norte, otra acción sicarial dejó una mujer muerta y un hombre herido. La víctima es una menor de 16 años, mientras que el hombre herido fue identificado como Yorven Durán. Estas dos personas alcanzaron a ser llevadas a una clínica de la ciudad de Cúcuta, pero la menor perdió la vida minutos más tarde. Se desconocen los móviles de esta acción violenta.

Liliberh Florez Maldonado de 25 años, fue la siguiente víctima en el barrio Brisas de Porvenir de Cúcuta. Se pudo conocer que esta mujer se encontraba acostada en su cama, cuando una persona ingresó el arma de fuego por una ventana y le disparó en su cara, acabando con su vida.

En el municipio de Los Patios también presentó otro hecho sicarial. Deybi Garavito de 25 años fue asesinado en el barrio Llanitos. El hecho, que se presentó a plena luz del día, se dio cuando hombres armados lo alcanzaron y dispararon contra su integridad, acabando con su vida.

Las acciones continuaron en el barrio 7 de agosto, donde Andrea Silvia Rincón, fue asesinada a las afueras de una vivienda. La víctima, fue interceptada por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta, quien le disparó en varias oportunidades.

Este domingo 9 de noviembre continuo la ola sicarial en esta zona de frontera. Una mujer fue la primera víctima del día, identificada como Kelly Mariana Cevallos Monsalve, asesinada en la calle 25 con avenida 26 del Barrio Nuevo. La víctima fue interceptada por un pistolero, y aunque trató de correr y esconderse en una vivienda, fue alcanzada y baleada.

Posteriormente en la vereda Palogordo del corregimiento de Juan Frío en Villa del Rosario, la comunidad reportó el hallazgo del dos cuerpos sin vida. Las víctimas fueron identificadas como Gerson Andrés Flores Vargas, y Jhon William Flores Márquez, quienes al parecer, se encontraban desaparecidos desde el día anterior, y fueron hallados sin vida a un costado de la vía.

En horas de la tarde, en este mismo municipio, un sicario asesinó a Nicolay Jaime Pinto, y dejó herido a Juan Carlos Castellanos. Las víctimas se encontraban departiendo en la calle 3c del barrio Villa de Sevilla, cuando fueron interceptados y atacados.

En horas de la noche, en otro ataque sicarial, en esta oportunidad en el barrio El Contento, fue baleado Emerson Contreras, quien perdió la vida en esta acción violenta.

El sangriento fin de semana concluyó con el ataque a bala de un hombre en un reconocido establecimiento comercial ubicado en Pinar del Río. Esta persona resultó herida.