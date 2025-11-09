Campesinos del Catatumbo se preparan para la audiencia pública de la Corte Constitucional

Catatumbo

Organizaciones campesinas del Catatumbo participarán en una audiencia pública de la Corte Constitucional la próxima semana, donde buscan evidenciar la crisis humanitaria que se vive en esta región.

La jornada se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre con la participación de organizaciones campesinas del Catatumbo, donde se espera que sean escuchadas frente a la actual situación que se vive al norte del departamento Norte de Santander, principalmente con los firmantes de paz, quienes continúan siendo perseguidos en medio de la guerra territorial entre el ELN y las Disidencias de las FARC.

“Lo que busca esta audiencia es escuchar a los firmantes de paz, a la comunidad indígena del pueblo Barí, que tiene unas órdenes también judiciales especiales relacionadas con la protección a la vida de su territorio y a la comunidad desplazada”, dijo Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo - Ascamcat -.

Agregó que “lo que se pretende en esta audiencia es indicar que, en nuestro caso, las medidas del gobierno nacional relacionadas con proteger a la población desplazada y firmantes de paz, si bien se han hecho esfuerzos importantes, siguen siendo insuficientes para poder atender dichas poblaciones en medio de una crisis que aún se sostiene en el Catatumbo y que aún sigue afectando gravemente a la población campesina indígena y firmante del territorio”.

Señaló este líder campesino que tan solo piden que Piden garantías para toda la población civil que aún continúa en medio del conflicto armado.