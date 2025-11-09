El nortesantandereano Camilo Vera se llevó el oro en el Sudamericano de Gimnasia Artística. / Foto: Cortesía Jairo Cadena.

Norte de Santander

El nombre de Camilo Vera comienza a tener fuerza en las disputas deportivos de Gimansia Artística, tanto a nivel nacional como internacional.

En el Sudamericano de Gimnasia Artística que se disputa en Medellín, el nortesantandereano de 18 años se llevó el oro en la general individual, con un puntaje de 79.503, seguido del antioqueño Tomás Mejía quien obtuvo un puntaje de 78.569 y el argentino Benjamín Fernández con 73.635 puntos.

Sin embargo, Camilo no fue el único en dejar el nombre de Norte de Santander en lo alto, el cucuteño Jorman Álvarez logró un puntaje de 73.535, quedando en el cuarto lugar.

Camilo Vera logró quedar en lo más alto del pódium, después de participar en salto logrando un puntaje de 14.034, en suelo con 13.867 puntos, en paralelas con 13.534 puntos, en anillas con 13.300 puntos, en arzones con 12.734 puntos y barra fija con 12.034puntos.

Ahora Camilo tiene su vista puesta en el Campeonato Mundial Juvenil que se llevará a cabo en Filipinas a finales del mes de noviembre del 2025.