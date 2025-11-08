Catatumberos vuelven a reclamar por acciones violentas que siguen en aumento en su región

Catatumbo

A días de cumplir 10 meses de crisis en la región del Catatumbo, que ha dejado más de 80 mil personas desplazadas y cerca de 200 asesinadas, líderes de esta región vuelven a alzar su voz exigiendo respuestas contundentes al gobierno nacional.

“Es una situación muy difícil que se continúa viviendo en la región del Catatumbo, donde la ola de violencia no para, especialmente en el municipio de Tibú. Recordemos que este municipio, por la cercanía a la zona de frontera, es muy volátil en cuanto a lo que tiene que ver con estos focos que continúan en la región”, dijo Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

“Vemos que continúan los asesinatos selectivos, donde no se le respeta la vida ni a los menores de edad. Recordemos que fue asesinado un menor estudiante del colegio Caldas, hijo de una docente del municipio de Tibú, pero adicionalmente a ello otras personas por esta cruenta guerra que estamos viviendo en el territorio y los que no asesinan se lo llevan”, agregó el líder social.

Fue enfático en decir que “vemos con mucha preocupación, desde la Asociación Nacional de Víctimas, esta situación que se viene presentando en la región del Catatumbo y que pareciera que no tiene fin. Y es ahí donde hacemos el llamado al gobierno nacional. ¿Qué está pasando con la región del Catatumbo? El Catatumbo también hace parte de Colombia“.

El temor que existe ahora es también por la incursión de dos grupos armados, que están llegando al Catatumbo y que buscan una disputa territorial por estas tierras productivas.