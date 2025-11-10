Dos ciudades colombianas fueron elegidas entre las 100 mejores del mundo, según ranking global

El turismo en Colombia ha cobrado un auge importante en los últimos años por cuenta de los viajeros procedentes del exterior que deciden visitar diferentes destinos a nivel nacional para llevar a cabo planes y disfrutar la experiencia que ofrecen cada uno de ellos.

Y es que hay muchos destinos en el país que se caracterizan por tener lugares de interés que despiertan la atención tanto de propios como de extranjeros. Sin embargo, hay otros aspectos por los que se destacan como lo son las oportunidades para vivir de forma permanente o la vida nocturna que existe fuera de los horarios de trabajo o de estudios.

Estos factores fueron tenidos en cuenta por el ranking World’s Best Cities, elaborado por la firma internacional Resonance Consultancy, quien definió la lista de las 100 mejores ciudades del mundo para el año 2026. Este cuenta con dos de Colombia: Bogotá y Medellín.

¿Por qué fue elegido Bogotá?

Bogotá, la capital del país, calificó en el puesto 51 del listado final publicado por World’s Best Cities gracias a la vida nocturna que se extiende hasta altas horas de la madrugada, especialmente en sectores como la zona T y Chapinero. Asimismo, destacó la variada oferta de parques, así como la ciclovía que se lleva a cabo los domingos.

Otros aspectos que tuvo en cuenta el ranking es la creación de espacios naturales para mejorar la calidad de vida y para impulsar la actividad económica. Asimismo, señala el aumento en la inversión extranjera que la convierte en una de las ciudades más atractivas de Latinoamérica en este aspecto, así como el alto flujo de pasajeros que hay en el Aeropuerto El Dorado.

¿En qué lugar quedó ubicado Medellín?

Por su parte, Medellín logró ubicarse en la casilla número 76, siendo la primera vez que logra posicionarse en el ranking de World’s Best Cities. Al igual que Bogotá, cuenta con una vida nocturna que ha llamado la atención de muchas personas. Además, logró una inversión extranjera que le permitió captar 168 millones de dólares durante el primer semestre de 2025.

En cuanto a la movilidad, el listado mundial destacó las mejoras en el acceso al aeropuerto José María Córdova, ubicado en Rionegro, además del proyecto para construir el Metro ligero por la Avenida 80: “En toda la ciudad, se iniciaron 1500 proyectos de obras públicas en 2025 en el marco de un programa de inversión de 1.500 millones de dólares para mejorar parques, carreteras e instalaciones públicas en las 16 comunas”, explicó.

¿Cuál es la mejor ciudad del mundo, según World’s Best Cities?

De acuerdo al ranking elaborado por World’s Best Cities, Londres se ganó el reconocimiento por undécimo año consecutivo como la mejor ciudad del mundo a partir de la sólida recuperación que mostró tras la pandemia del Covid-19. Esto sumado a la constante movilización de pasajeros en el Aeropuerto de Heatrhow, donde se registró una cifra récord de llegadas.

Por otra parte, Nueva York y París lograron ubicarse en el segundo y tercer lugar del listado, respectivamente. Mientras que en el top-10 quedaron Tokio, Madrid, Singapur, Roma, Dubái, Berlín y Barcelona.

Cabe recordar que el ranking presentado por Resonance Consultancy destacó a estas ciudades entre más de 270 en el mundo a partir de aspectos como su influencia global y su crecimiento económico, por lo que son considerados como destinos notables para vivir, visitar e invertir.