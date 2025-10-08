Habilitan espacios para el bienestar animal durante las jornadas de ciclovía en Bogotá
Durante las jornadas dominicales de ciclovía, la compañía Gabrica, en alianza con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, habilitó estaciones interactivas para promover el bienestar de las mascotas y fortalecer el vínculo con sus familias.
La iniciativa busca integrar a las familias y sus animales de compañía en actividades recreativas y pedagógicas que se desarrollan a lo largo de los principales corredores de la ciclovía en Bogotá.
Gabrica, empresa dedicada a la distribución de productos para el cuidado y la salud animal, dispuso junto al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), varias estaciones interactivas ubicadas en puntos estratégicos del norte, centro y sur de la ciudad.
En estos espacios se realizan dinámicas orientadas al bienestar animal y al fortalecimiento del vínculo entre las mascotas y sus cuidadores, dentro de un entorno de recreación segura y participación ciudadana.
¿Cuáles son las actividades que se llevarán a cabo?
- Atrapa la pulga: Un divertido juego desarrollado, que educa sobre la prevención de parásitos.
- Pesca el snack: Una estación con piscina de pelotas donde las mascotas y sus cuidadores interactúan con productos de nutrición y premios.
- Concéntrese de productos: Una dinámica de memoria que permite conocer el portafolio de las marcas de forma entretenida.
Según el IDRD y Gabrica, con la estrategia, se espera beneficiar a una amplia población de personas y familias que cada domingo participan en la ciclovía bogotana.