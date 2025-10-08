Bogotá

Habilitan espacios para el bienestar animal durante las jornadas de ciclovía en Bogotá

Durante las jornadas dominicales de ciclovía, la compañía Gabrica, en alianza con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, habilitó estaciones interactivas para promover el bienestar de las mascotas y fortalecer el vínculo con sus familias.

Habilitan espacios para el bienestar animal durante las jornadas de ciclovía en Bogotá

Karen Guerrero.

Colombia.

La iniciativa busca integrar a las familias y sus animales de compañía en actividades recreativas y pedagógicas que se desarrollan a lo largo de los principales corredores de la ciclovía en Bogotá.

Gabrica, empresa dedicada a la distribución de productos para el cuidado y la salud animal, dispuso junto al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), varias estaciones interactivas ubicadas en puntos estratégicos del norte, centro y sur de la ciudad.

En estos espacios se realizan dinámicas orientadas al bienestar animal y al fortalecimiento del vínculo entre las mascotas y sus cuidadores, dentro de un entorno de recreación segura y participación ciudadana.

¿Cuáles son las actividades que se llevarán a cabo?

  • Atrapa la pulga: Un divertido juego desarrollado, que educa sobre la prevención de parásitos.
  • Pesca el snack: Una estación con piscina de pelotas donde las mascotas y sus cuidadores interactúan con productos de nutrición y premios.
  • Concéntrese de productos: Una dinámica de memoria que permite conocer el portafolio de las marcas de forma entretenida.

Según el IDRD y Gabrica, con la estrategia, se espera beneficiar a una amplia población de personas y familias que cada domingo participan en la ciclovía bogotana.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad