Ranking mundial puso a una ciudad de Colombia como la segunda más feliz del mundo: es muy conocida

Una ciudad colombiana fue elegida como una de las más felices del mundo Foto: Getty Images

Muchas ciudades en Colombia se caracterizan por contar con detalles particulares que las convierten en un destino atractivo no solamente por los turistas nacionales, sino también por los internacionales. Mientras que otras le brindan las garantías a sus visitantes para que vivan una experiencia memorable.

Y es que el turismo ha cobrado una importancia significativa para el país en los últimos años. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, más de 3,1 millones de extranjeros ingresaron a territorio nacional entre enero y agosto de 2025. lo que representa un incremento del 5,3% frente al mismo período del año anterior.

Por otra parte, hay ciudades en Colombia que se destacan por diferentes aspectos como su cultura, la gastronomía, la vida nocturna y la calidad de vida que pueden encontrar en sus rincones. Esto fue tenido en cuenta por la revista Time Out para elaborar el ranking de las ciudades más felices del mundo, donde Medellín logró clasificar en el segundo lugar.

¿Cómo se llevó a cabo este ranking?

Time Out tomó en cuenta la opinión de más de 18.000 ciudadanos a partir de seis aspectos que fueron fundamentales en la elaboración del ranking.

Cultura

Vida nocturna

Gastronomía

Facilidad para desplazarse a pie

Asequibilidad

Calidad de vida

Tras realizar la respectiva clasificación, la capital de Antioquia terminó ubicada en el segundo lugar, ya que el 97% de los ciudadanos encuentra la felicidad en las experiencias cotidianas. Asimismo, fue primera entre las ciudades con mayor compromiso ambiental y la tercera por su nivel gastronómico.

¿Cuál es la ciudad más feliz del mundo, según Time Out?

Es esta oportunidad, Medellín solamente fue superada por Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos, en el listado de las ciudades más felices del mundo. Esta obtuvo una calificación de casi el 99% en este índice. Asimismo, un 93% de los encuestados señaló que se siente más feliz en su ciudad y no contemplan ir a otra.

Por su parte, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, completó el podio de este listado. Allí, el 97% de sus habitantes se sienten felices viviendo en esta metrópoli. Otros aspectos en los que también se destaca son sus playas con bandera azul, su oferta artística y cultural, y la diversidad de su gastronomía.

En esta oportunidad, Medellín fue la única ciudad de Colombia que logró posicionarse entre las más felices a nivel mundial. Además, clasificó junto con Ciudad de México como las dos que aparecen de Latinoamérica. En ella, países como China, España o Australia tienen más de una en el ranking publicado por Time Out.

Lista completa de las 20 ciudades más felices del mundo, según Time Out