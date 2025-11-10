Conozca la programación de la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero

Tolima

Con una agenda cultural y religiosa se conmemorará este jueves 13 de noviembre los 40 años de la tragedia de Amero, catástrofe natural en la que murieron más de 25 mil tolimenses, la programación fue construida por las víctimas en conjunto de las entidades gubernamentales

Según el alcalde de Armero Guayabal, Mauricio Cuellar, desde las 8 de la mañana se harán ceremonias litúrgicas cada 2 horas y a las 10:30 de la mañana será la entrega de la primera fase del Parque Jardín de la vida ubicado en las ruinas de Armero.

“Posteriormente estará el Nuncio Apostólico de Colombia, Paolo Rudelli que es el representante el Papa en el país celebrando la misa principal, luego estará la lluvia de pétalos de rosas que es muy tradicional y vendrá una serie de actividades con el Gobierno Nacional, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Armeritas y también tendremos la Sinfónica de Colombia”, dijo Mauricio Cuellar.

La agenda de conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero fue construida en consenso entre las víctimas, Alcaldía de Armero, Gobernación de Tolima y el Gobierno Nacional.

Se espera que sobre las 10 de la noche se realice una velatón en el Parque Los Fundadores en el monumento a la cruz Juan Pablo II.

Se espera que el homenaje del próximo jueves 13 de noviembre en el municipio de Armero incluya además actos simbólicos, ceremonias religiosas, recorridos de memoria y actividades culturales que buscan mantener viva la historia de Armero.

Programación conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero Ampliar

“Ese dolor también nos dejó una gran lección”: gobernadora del Tolima

“Quiero que este acto también sea un homenaje. Esa noche del 13 de noviembre marcó para siempre la historia de este departamento. Armero nos dolió, Armero nos cambió y Armero nos enseñó”, expresó, Adriana Magali Matiz.

A la vez la gobernadora señaló que este evento será más que una ceremonia de recuerdo: será una oportunidad para recalcar la importancia de la prevención de este tipo de desastres naturales.

Por otra parte, la mandataria de los tolimenses recordó que de aquella tragedia nació una de las transformaciones más significativas para el país. Se trata de la creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, una organización que ha permitido fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar emergencias y desastres naturales.

“Ese dolor también nos dejó una gran lección, y esa lección fue la prevención. De esa tragedia fue que surgió el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Por eso, cada entrega de maquinaria, cada programa de emprendimiento ambiental es también una forma de decirle a la memoria de Armero que aprendimos y que seguimos aprendiendo”, resaltó.