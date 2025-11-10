Las deudas pendientes en la gestión del riesgo en Colombia tras 40 años de la tragedia de Armero

Luego de 40 años de la tragedia que se registró en armero, en donde una avalancha se llevó todo a su paso, revisamos cómo evolucionado la capacidad institucional en la atención de desastres naturales y emergencias, para fortalecer la gestión del riesgo, y si Colombia está preparada actualmente para atender un suceso como el de hace cuatro décadas.

En diálogo con Caracol Radio, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, señaló que existen deudas pendientes en la gestión del riesgo, especialmente en la inversión, en conocimiento y mitigación del riesgo por parte de entidades territoriales.

“Ni los gobiernos municipales, ni los gobiernos departamentales, ni el gobierno nacional invierte lo que debería invertir en conocimiento del riesgo y en mitigación, en reducción de ese riesgo. Nosotros tenemos que seguir invirtiendo en investigación, en conocimiento, en ciencia para conocer el riesgo y también tenemos que invertir cada vez más en mitigación porque además son inversiones mucho más costo eficientes una vez sucede un desastre la reconstrucción es exponencialmente más cara que la prevención de ese riesgo”, asegura Carlos Carrillo.

Señala que los esfuerzos de Ingeominas, antecesora del Servicio geológico colombiano no fueron suficientes para el momento en el que ocurrió la tragedia de Armero, sin embargo, actualmente la entidad monitorea en tiempo real todos los volcanes activos de Colombia y tiene una capacidad que no se compara con la que había hace 40 años.

El director asegura que hoy en día hay sistemas de alerta temprana que no son perfectos y hay que robustecer, esto como parte de las deudas pendientes de Colombia frente a la gestión del riesgo.

“Hoy tenemos unas capacidades que son incomparables con los años 80 tenemos helicópteros, tenemos aviones ambulancias, tenemos unas fuerzas militares muy robustas tenemos a la Cruz Roja, tenemos a los bomberos, tenemos a la defensa civil, tenemos mecanismos, por ejemplo, de declaratoria de desastre nacional que le permitirían al gobierno hacer traslados inmediatos de recursos desde otros sectores”, indicó el director.