Conductor que arrolló a personas en Bogotá tiene más del 10 multas de tránsito

Bogotá D.C

José Eduardo Chala, el taxista de 55 años que causó una tragedia a una familia en el sur de Bogotá , tras atropellar a 11 personas, tiene un largo historial de comparendos por infracciones de tránsito.

De acuerdo con la Dirección de la Policía de Tránsito, este hombre cuenta con más de 10 comparendos por infracciones relacionadas con exceso de velocidad, parquear en espacio público y conducir en estado de embriaguez.

“Además, tiene un historial de comparendos que superan los 10 por diferentes conductas. El reporte inicial corresponde a infracciones de tránsito como irrespeto a pico y placa, estaciones en sitios no permitidos, entre ellos”, señaló la general Susana Blanco.

La funcionaria confirmó que este hombre ese sábado en la noche también incumplió el pico y placa.

Aumento de siniestros viales

La Agencia Nacional de Seguridad Vial reportó que entre enero y septiembre de 2025 se han registrado 6.258 muertes en las carreteras del país, un aumento del 5,25 % frente al mismo periodo del año pasado. Esto significa que 312 personas más han perdido la vida en comparación con 2024.

Desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, informaron que 4000 de las muertes corresponden a motociclistas porque no respetan los límites de velocidad ni las señales de tránsito.

“En los horarios entre las 6 y las 11 de la noche vemos un incremento en el consumo de bebidas. Por eso nos encontramos realizando puestos de control a esa hora y de forma más contundente”, agregó la general Blanco.