Este lunes se abre por completo la nueva vía Medellín–Costa Caribe

Remedios, Antioquia

La concesión Autopista Río Magdalena confirmó que este lunes 10 de noviembre, a las 2:00 p. m., se abrirá al servicio la Unidad Funcional 1, correspondiente al tramo Remedios–Vegachí, una conexión estratégica para el Nordeste antioqueño y para la ruta Medellín–Costa Atlántica. La puesta en marcha había sido aplazada en octubre, luego de dificultades operativas que generaron protestas en la vereda Otú de Remedios; sin embargo, la concesión señaló que dichas situaciones fueron superadas y que el corredor “queda disponible en óptimas condiciones”.

La habilitación representa un hito para la movilidad del departamento, pues se integra al corredor Remedios–Alto de Dolores–Puerto Berrío y a la Troncal del Magdalena, pieza clave de la conexión directa hacia la región Caribe.

La nueva vía reduce de manera significativa los tiempos de viaje

Con la entrada en operación del tramo Remedios–Vegachí, el corredor permitirá disminuir ampliamente los tiempos entre el Valle de Aburrá y el Caribe. Las proyecciones técnicas señalan que, una vez en plena operación:

Medellín–Caucasia: 3 horas y 30 minutos, Medellín–Montería: 5 horas, Medellín–Tolú: 7 horas y Medellín–Cartagena: 9 horas

Estas reducciones convierten al corredor del Magdalena Medio en una alternativa más rápida y segura frente a las rutas tradicionales por el Bajo Cauca o por el occidente antioqueño.

Inicia operación el peaje Santa Isabel

La concesión también informó que el peaje Santa Isabel entrará en funcionamiento el 10 de noviembre, en el mismo horario de apertura del tramo. Durante las primeras semanas solo se recibirán pagos en efectivo, mientras se implementan los sistemas electrónicos y se finaliza la adecuación operativa.

Comunidades celebran la apertura del corredor

Líderes del Nordeste destacaron que la habilitación ocurre tras la protesta pacífica adelantada en octubre, que exigía la finalización de obras pendientes. El anuncio fue recibido como un avance determinante para la movilidad de Remedios, Vegachí, Puerto Berrío y, especialmente, para la articulación vial entre Medellín y la Costa Atlántica.

La apertura de este tramo marca uno de los hitos más esperados del proyecto Autopista Río Magdalena, una vía destinada a transformar la conectividad logística, turística y económica entre Antioquia y el Caribe colombiano.