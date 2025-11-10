Plan en EE.UU. contra Petro: presidente llama a consultas a embajador García Peña y cita a John McNamara

Presidente Petro reta a EE.UU. y anuncia viaje a ese país: “Así no me quieran”. Foto: Presidencia/ Colprensa.

Tal y como lo confirmó Caracol Radio, el presidente Gustavo Petro ratificó el llamado consultas al embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, al enterarse de la supuesta estrategia que estarían planeando los líderes políticos del gobierno de Estados Unidos para llevar al mandatario colombiano a la cárcel.

El jefe de Estado confirmó que con el llamado a consultas del embajador García Peña, el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia John McNamara regresará a su país, mientras recibe las informaciones pertinentes.

El alto mandatario denominó el presunto plan como “un irrespeto al pueblo que lo eligió y a la nación colombiana y a su historia”.