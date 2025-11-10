Petro no me intimida con calumnias, él es el que le tiene que responder al país: Pastrana

Ante los fuertes señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro desde Santa Marta y en medio del acto de reconocimiento y perdón a las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica, el exmandatario Andrés Pastrana salió adelante y le respondió al Jefe de Estado.

Pastrana aseguró que el presidente Gustavo Petro no lo intimida con sus calumnias, ni con señalamientos que no tienen sustento.

"No tiene cómo intimidarme. Ni con calumnias sobre mi vida personal ni con deformaciones del limpio triunfo electoral de mi padre, que reconoció el propio General Rojas Pinilla", señaló.

El expresidente aseguró que Gustavo Petro es el que le tiene que responder al país por los interrogantes que existen sobre su vida personal, política y “delincuencial”.

¿Qué fue lo que dijo el presidente sobre Pastrana?

En medio del acto de perdón por el exterminio de la Unión Patriótica en Santa Marta, el presidente Petro aseveró que el exmandatario Pastrana estaría detrás del plan que estarían ejecutando 4 senadores estadounidenses para llevarlo a la cárcel junto a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.