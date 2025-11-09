Gremios critican decisión del presidente Petro de no cofinanciar el Tren de Cercanías del Valle

El Tren de Cercanías representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el Valle del Cauca y el suroccidente del país.

El Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, que agrupa a 34 gremios, siete cámaras de comercio y representa a más de 135 mil empresas, rechazó la decisión del presidente Gustavo Petro de frenar el proyecto del Tren de Cercanías del Valle.

El gremio al lamentar las declaraciones del presidente de la República que desestiman el proyecto del Tren de Cercanías del Valle por razones políticas dijo que esta decisión del Gobierno nacional no afecta a partidos ni a congresistas, sino a los 4,5 millones de habitantes del departamento, entre ellos más de 1,1 millones de trabajadores, estudiantes y madres cabeza de familia, que esperan una alternativa de transporte digna, segura y sostenible.

Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, seccional Valle, advirtió que el freno al proyecto del Tren de Cercanías por parte del presidente Gustavo Petro, impacta la competitividad y las oportunidades del Valle del Cauca.

El desarrollo regional requiere continuidad, confianza y trabajo conjunto, sostuvo la Andi Valle, al agregar que es muy preocupante que el convenio de cofinanciación no se haya firmado ya que se perdió la oportunidad de generar más de 14 mil 500 empleos directos e indirectos que dinamizarían la economía regional, el comercio y los servicios en toda la región.

Este sábado 8 de noviembre, cuando empezó a regir la Ley de Garantías, se cumplió el tiempo máximo que tenía la gobernación del Valle del Cauca y las alcaldías de Cali y Jamundí para lograr que el gobierno Nacional firmara el acuerdo de cofinanciación para el Tren de Cercanías.

Un día antes, el viernes 7 de noviembre, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la de Jamundí, Paula Castilla, firmaron un acuerdo con el que aseguran, con vigencias futuras, el 30 % de los recursos que necesitan para construir el tren regional.

Por su parte el presidente Gustavo Petro aseguró que el Tren de Cercanías del Valle no estaba entre sus prioridades. “Me preguntó: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces? Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura/Yumbo va adelante. Y su segunda fase será a Urabá y el Caribe, tercera fase: a Popayán”, escribió el mandatario en sus redes.

El proyecto del Tren de Cercanías del VAlle ya tiene la parte técnica,lo único que hacía falta es que el ministerio de Hacienda ratificará el 70 % de cofinanciación.