Avanza el proyecto de la ampliación de la Avenida Cañasgordas
Con la socialización del proyecto ante la comunidad de Jamundí, la ampliación de la Avenida Cañasgordas empieza a hacerse realidad
La Gobernación del Valle del Cauca dio un nuevo paso en la construcción de la segunda calzada y las obras complementarias de la Avenida Cañasgordas, una intervención que mejoraría la conexión entre Cali y el sur del departamento.
El proyecto contempla la ampliación de 6.1 kilómetros entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara. Será una obra financiada con recursos públicos, sin cobro de valorización.
“La obra es de 6.1 kilómetros y va a tener muchas cosas importantes: la mejora en la movilidad, en la calidad de vida, en los tiempos de desplazamiento, que podrán reducirse hasta en 30 minutos, y contará con ciclorruta y espacios para caminar. Lo más importante es que se generarán 24.000 empleos y se hará sin pago de valorización, porque será una obra completamente pública”, afirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.
Para Gabriel Viña, propietario del Vivero Cataluña, esta intervención marca un antes y un después en la zona: “Estamos muy contentos con esta obra, porque no habíamos visto una intervención tan significativa entre Cali y Jamundí. Esto traerá desarrollo, mejor movilidad y muchos beneficios para todos”.
Además de mejorar la movilidad, el proyecto prioriza la sostenibilidad ambiental y la seguridad vial. Durante su ejecución se conservarán más de 1.200 metros cuadrados de guaduales y se sembrarán más de 5.000 árboles, con acompañamiento permanente de un biólogo, una ruta de atención para emergencias ambientales y el respaldo de clínicas veterinarias en Cali y Jamundí.