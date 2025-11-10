Avanza el proyecto de la ampliación de la Avenida Cañasgordas

La Gobernación del Valle del Cauca dio un nuevo paso en la construcción de la segunda calzada y las obras complementarias de la Avenida Cañasgordas, una intervención que mejoraría la conexión entre Cali y el sur del departamento.

El proyecto contempla la ampliación de 6.1 kilómetros entre el puente sobre el río Pance y la glorieta de Alfaguara. Será una obra financiada con recursos públicos, sin cobro de valorización.

“La obra es de 6.1 kilómetros y va a tener muchas cosas importantes: la mejora en la movilidad, en la calidad de vida, en los tiempos de desplazamiento, que podrán reducirse hasta en 30 minutos, y contará con ciclorruta y espacios para caminar. Lo más importante es que se generarán 24.000 empleos y se hará sin pago de valorización, porque será una obra completamente pública”, afirmó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

➡️ #Movilidad 🚗 | Avanza la ampliación de la Avenida Cañasgordas entre Cali y Jamundí.



El proyecto de 6,1 km mejorará la movilidad, reducirá hasta 30 minutos los tiempos de recorrido, incluirá ciclorruta, espacios peatonales y generará 24.000 empleos sin pago de valorización. pic.twitter.com/KjG2EJRyAS — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 10, 2025

Para Gabriel Viña, propietario del Vivero Cataluña, esta intervención marca un antes y un después en la zona: “Estamos muy contentos con esta obra, porque no habíamos visto una intervención tan significativa entre Cali y Jamundí. Esto traerá desarrollo, mejor movilidad y muchos beneficios para todos”.

Además de mejorar la movilidad, el proyecto prioriza la sostenibilidad ambiental y la seguridad vial. Durante su ejecución se conservarán más de 1.200 metros cuadrados de guaduales y se sembrarán más de 5.000 árboles, con acompañamiento permanente de un biólogo, una ruta de atención para emergencias ambientales y el respaldo de clínicas veterinarias en Cali y Jamundí.