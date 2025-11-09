Cali: “Vamos a seguir trabajando, buscando soluciones, tocando puertas”

La gobernadora del Valle, la alcaldesa de Jamundí y el alcalde de Cali, insistirán en sacar adelante el primer tramo del Tren de Cercanías, a pesar de no haber recibido el aval del Gobierno Nacional que debía comprometerse con el 70%.

El alcalde de Cali Alejandro Eder, reafirmó su compromiso con la construcción del tren de cercanías, un proyecto que, según explicó, ha sido trabajado desde hace más de una década por el sector público, el sector privado y la comunidad vallecaucana.

“El tren de cercanías no es una idea de último momento, es un proyecto que hemos concebido desde cero hace más de una década”, expresó el alcalde

Eder recordó que los estudios y avances del proyecto han sido financiados con esfuerzo regional. “Nos propusimos financiar sus primeros estudios, lo hicimos. Nos propusimos financiar los estudios de prefactibilidad, lo hicimos. Nos propusimos financiar los estudios de factibilidad, lo hicimos, y ahora nos estamos proponiendo financiar su construcción, lo haremos”, aseguró.

Durante su pronunciamiento, el mandatario local cuestionó la falta de apoyo del Gobierno Nacional. “Durante más de una década vemos cómo los recursos nacionales se van para otras ciudades y le dan la espalda al Valle del Cauca y a Cali”, dijo.

También se dirigió directamente al presidente Gustavo Petro: “Usted le prometió a esta región desarrollo y nos sigue negando proyectos estratégicos como el tren de cercanías, el aeropuerto de Cali, el puerto de Buenaventura y programas sociales tan importantes como Jóvenes en Paz, que han quedado a medias”.

“No vamos a desistir. Seguiremos trabajando y buscando opciones para sacarlo adelante. Así Gustavo Petro quiera negarle este sueño al pueblo vallecaucano, vamos a construir el tren de cercanías. No habremos recorrido estos 10 años de trabajo en vano”, enfatizó.

Por su parte, la gobernadora del Valle Dilian Francisco Toro, lamentó el freno del Gobierno Nacional al proyecto del tren de cercanías.

Enfatizó que este proyecto no pertenece a una sola persona ni a un partido político. “El tren de cercanías no es un proyecto de Eder, de Dilian o de un partido político; es un sueño colectivo de toda una región, del sector público y privado, que nos hemos unido por propósitos comunes que representan transformación, progreso y esperanza de un futuro mejor para los vallecaucanos”.

La mandataria recordó que el sistema férreo fue diseñado para mejorar la movilidad y la calidad de vida de los habitantes del Valle. “Es un tren pensado para transformar vidas, para el presente y el futuro. Su diseño 100% eléctrico cuida el medio ambiente y generará empleo para nuestra gente”, señaló.

La gobernadora recordó que durante años se ha trabajado desde las alcaldías de Cali y Jamundí, con el apoyo de ProPacífico, los concejos municipales y la Asamblea del Valle, para cumplir con todos los requisitos y compromisos exigidos por la Nación.

Sin embargo, Toro manifestó que el Gobierno Nacional no ha mostrado la misma voluntad ni compromiso. “Pese a haber sido una promesa de campaña, el 70% que le corresponde a la Nación para cofinanciar este sistema de transporte masivo sería desembolsado en el 2028, cuando ya no estemos ni este gobierno, ni el nacional ni los gobiernos locales”, explicó.

Según la mandataria, esta decisión afecta el cronograma previsto para iniciar la licitación el próximo año y se suma a otros incumplimientos como la vía Mulaló–Loboguerrero, la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura y el suministro de agua potable para esa ciudad. “Son promesas incumplidas que afectan no solo la competitividad del departamento, sino la del país”, sostuvo.

Finalmente, Toro hizo un llamado a la unidad y a la perseverancia. “Este no es momento de rendirse. Vamos a seguir trabajando, tocando puertas, porque este sueño no se detiene aquí”.