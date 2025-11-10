Autoridades en Caldas refuerzan la seguridad en límites con Antioquia por recientes hechos violentos

Manizales

Por las denuncias de extorsiones, hurtos y homicidios en la zona limítrofe entre el oriente de Caldas y el sur de Antioquia, la situación de orden público en esa área es evidente para las autoridades del último departamento, por lo que Jorge Andrés Gómez Escudero, secretario de Gobierno, afirma que refuerzan el pie de fuerza con la policía y el ejército.

“Frente a este tema, para nosotros no es novedad la situación de orden público en este sector, lastimosamente, la marcada presencia de algunos grupos armados organizados en el vecino departamento de Antioquia nos afecta la seguridad ciudadana en Caldas, pero ha sido el Ejército Nacional con sus dispositivos de contención y la presencia de la Policía Nacional en los corregimientos, es lo que no ha permitido el establecimiento de esos grupos en Caldas”.

Añade que no bajarán la guardia porque esa ha sido una de las líneas de intervención y, una de las principales tareas con las que quedan en las sesiones de los consejos de seguridad, en las que analizan la situación de orden público.

“Hemos tomado medidas que permitan conjurar cualquier riesgo de orden público que se vea expuesto el departamento y, especialmente, son esos riesgos exógenos los que debemos prevenir permitiendo que no se presenten hechos violentos, exactamente, en el territorio caldense”, concluye el funcionario.