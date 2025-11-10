Alcalde de Pensilvania, Caldas solicitó un incremento de píe de fuerza en límites con Antioquia

Manizales

El alcalde de Pensilvania, Jesús Iván Ospina, hizo un llamado desesperado al Ministerio de Defensa y la Gobernación para que amplíe el pie de fuerza en la frontera entre Caldas y Antioquia. En las últimas horas se presentaron crímenes cerca de Pensilvania, como el del exconcejal Luis Fernando Ocampo Arias, a dos kilómetros de Pueblo Nuevo

Las autoridades investigan el asesinato de un ex-concejal del municipio de Nariño; se trata de Luis Fernando Ocampo, quien era un reconocido comerciante de esta localidad del oriente antioqueño.

Los hechos ocurrieron en la vereda Puente Linda, en límites con el departamento de Caldas. Según testigos, hombres armados retuvieron al exconcejal y luego lo ejecutaron al borde del camino.

Ante estos preocupantes hechos el alcalde a través de una carta solicitó lo siguiente;

Despliegue inmediato de refuerzos de fuerza pública, con patrullajes mixtos Ejército - Policía en la zona rural limítrofe. Operativo integral de control y erradicación de minería ilegal, con acompañamiento de la Fiscalía, la Unidad de Delitos Ambientales y la Agencia Nacional de Minería. Instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) interinstitucional permanente, con presencia del Ministerio de Defensa, Gobernación de Caldas y autoridades de Antioquia. Plan de intervención social y productiva, que permita ofrecer alternativas económicas lícitas a las comunidades rurales afectadas.

“Pues realmente no podemos ocultar que es preocupante lo que viene sucediendo en la zona límite entre Caldas con Antioquia más exactamente entre los corregimientos de Arboleda y Pueblo Nuevo que tienen pues allí cercanía con Nariño, Sonsón. El fin de semana a menos de dos kilómetros de nuestro departamento mataron a un ex concejal de Nariño, esto es preocupante “, dijo el alcalde

Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar a los responsables del asesinato de este joven exconcejal de 38 años de edad.