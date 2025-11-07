Los usuarios de la salud protestan en La Dorada (Caldas) por cierre de servicios en hospitales

Plantón pacífico de usuarios de varias Nueva EPS en el puente ferroatlántico entre La Dorada y Puerto Salgar. Foto suministrada.

Manizales

Cientos de usuarios de la salud hacen un plantón pacífico metros antes de cruzar el puente ferroatlántico que comunica a La Dorada (Caldas) con Puerto Salgar (Cundinamarca). El motivo de la protesta es porque, aproximadamente, 65.000 usuarios de Nueva EPS, Salud Total y Famisanar no son atendidos en los hospitales y en clínicas en el puerto caldense, perjudicando la salud de los pacientes, en especial, quienes requieren cirugías y atención con especialistas.

María Elizabeth Sánchez, veedora de salud de dicho municipio caldense, enfatiza que dependiendo del número de asistentes, bloquearán parcialmente, la carretera nacional. “Pedimos que las EPS paguen a hospitales públicos y privados, ya que por esas deudas nos vemos afectados y no nos atienden, cierran los servicios y eso ha pasado para cirugías y especialidades. Entonces imagínese que un paciente tenga una patología que debe ser atendida rápidamente o una cirugía y no la hacen, por lo tanto, las entidades promotoras de salud deben pagar pronto a las IPS”.

¿Cuántos afiliados están perjudicados por el cierre de servicios?

+ Nueva EPS: 49.000 usuarios.

+ Salud Total: 5.000 usuarios.

+ Famisanar: 12.000 usuarios.

Cabe recordar que el pasado 1 de noviembre, el Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro cerró los servicios a los afiliados de Nueva EPS por la cartera que asciende a $ 79 mil millones, decisión que afecta a más de 300.000 usuarios de Caldas, Tolima, Boyacá y Cundinamarca.

El plantón inició a las 10:00 de la mañana y planean hacer cierres parciales sobre la carretera nacional que comunica al Magdalena Medio, Bogotá, Manizales e Ibagué.