Medidas de seguridad para el partido entre Once Caldas y Deportivo Pasto

Manizales

La Alcaldía de Manizales y la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia en el Fútbol han implementado un esquema de seguridad para el encuentro entre Once Caldas y Deportivo Pasto.

El partido se llevará a cabo el domingo 9 de noviembre a las 2:00 p.m. en el Estadio Palogrande en la ciudad de Manizales.

Tribuna norte sancionada

Es de destacar que la parte central de la tribuna Norte que es donde se ubica la barra del equipo local, Holocausto Norte, estará sancionada durante el partido por los hechos ocurridos en el encuentro entre Once Caldas y Bucaramanga.

La barra como un acto de protesta contra los resultados del equipo realizó unos minutos de silencio, sin embargo, después del minuto 12 accionaron los juegos pirotécnicos donde el estadio se llenó de humo por lo que el partido fue detenido varios minutos, ante esto, se presentó una sanción en contra del equipo y de la barra.

Restricciones en el estadio

Con el fin de asegurar un ambiente seguro, se han establecido las siguientes restricciones para el ingreso al estadio:

Correas con hebillas: No se permitirá el ingreso de correas con hebillas, a excepción de los mayores de 60 años.

No se permitirá el ingreso de correas con hebillas, a excepción de los mayores de 60 años. Comida y bebidas: Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas de cualquier tipo.

Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas de cualquier tipo. Bolsos grandes: No se autorizará el ingreso de bolsos de gran tamaño.

No se autorizará el ingreso de bolsos de gran tamaño. Paraguas: Ante cualquier pronóstico de lluvia, se recomienda el uso de impermeables o capotas.

Ante cualquier pronóstico de lluvia, se recomienda el uso de impermeables o capotas. Elementos que puedan generar daño: Se prohíbe estrictamente el ingreso de cualquier objeto que pueda ser considerado peligroso o que represente un riesgo para la integridad de los demás asistentes.

Horarios para el acceso al estadio

Apertura de puertas: Las puertas del Estadio Palogrande se abrirán a partir de las 12 del mediodía, dos horas antes del inicio del partido.

Las puertas del Estadio Palogrande se abrirán a partir de las 12 del mediodía, dos horas antes del inicio del partido. Documento de identidad: Todos los asistentes, sin excepción, deberán presentar su documento de identidad original al momento de ingresar al estadio.

Para agilizar el ingreso y la distribución de los espectadores, se han habilitado las siguientes puertas por tribuna:

Oriental: Puertas 4, 5, 6, 8, 9.

Puertas 4, 5, 6, 8, 9. Sur General: Puerta 11.

Puerta 11. Occidental: Puertas 14A, 15, 16, 17, 19, 20.

Puertas 14A, 15, 16, 17, 19, 20. Occidental Lateral Norte: Puerta 21.

Desde la administración municipal y las autoridades locales, hacen un llamado a la sana convivencia y a vivir el fútbol en paz.