Armenia alcanzó los 60 homicidios en lo que va del año, un nuevo caso dejó un muerto y dos heridos

Armenia

En efecto la ciudad llegó a los 60 casos de homicidio y el departamento registra 117 en lo que va de este año.

Precisamente el caso reciente se registró en la noche del domingo 24 de agosto en el sector de Villa Kelly que está ubicado en inmediaciones de los barrios Los Quindos y Gibraltar al sur de la ciudad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que cuatro hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y arremetieron con arma de fuego en contra de tres personas que departían en vía pública.

Señaló que el ataque sicarial dejó una persona muerta y dos heridas donde la víctima mortal fue identificada como Jonathan Molina de 39 años.

“Le cuento que el día de anoche en el sector de Villa Kelly cuatro personas que se movilizaban en moto atentaron contra la humanidad de unas personas que se encontraban ahí en el sector generando con esto un homicidio y dos lesionados. La persona fallecida responde al nombre de Jonathan Molina y los lesionados un señor de apellido González y un señor de apellido vaquero", informó.

Añadió: “De inmediato teníamos patrullas en el barrio Gibraltar que iniciaron con las labores investigativas de acordonamiento del lugar de los hechos y se activó el plan cazador como medida importante para dar con la ubicación de los autores del hecho".

Llamado al apoyo ciudadano

Insistió en la importancia del apoyo de los ciudadanos para brindar información que permita el esclarecimiento de este tipo de hechos de sangre y la posterior judicialización de los responsables.

“Queremos seguir insistiendo a la comunidad que aporte información contundente y pertinente para la captura de los autores del hecho. Ayer logramos entrevistar a varias personas, pero la información sigue siendo dispersa frente a los autores", mencionó.

Tanto el muerto y los heridos registraban antecedentes judiciales por delitos como tráfico de estupefacientes y fuga de presos por eso no se descarta que el hecho sicarial tenga que ver con ajuste de cuentas.