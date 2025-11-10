América sueña en Liga Colombiana: estas son sus cuentas para clasificar a los cuadrangulares finales / Colprensa

América de Cali dio un paso importantísimo de cara a los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. El cuadro escarlata goleó 3-0 al Unión Magdalena en el Pascual Guerrero y con ello se metió de lleno al grupo de los ocho.

Con 29 puntos sumados en 19 jornadas disputadas, el equipo comandado por David González depende de sí mismo para clasificarse a la siguiente instancia del campeonato. Su panorama es tan alentador, que incluso la derrota igualmente le permitiría estar en la fiesta de fin de año.

Cuentas del América para clasificar a los cuadrangulares finales

En la última y definitiva jornada del todos contra todos de la Liga Colombiana, el América de Cali visitará al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot, duelo programado para el jueves 13 de noviembre a partir de las 7 de la noche. Sus cuentas para clasificar son las siguientes:

Si América le gana al Medellín: Sumará 32 puntos y quedará asegurado en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana.

Sumará 32 puntos y quedará asegurado en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Si América empata con Medellín: Sumará 30 puntos y clasificará en caso de que Alianza empate con Santa Fe o, en caso de presentarse un ganador en El Campín, que Águilas Doradas no derrote por 4 goles o más al Deporte Tolima en Rionegro.

Sumará 30 puntos y clasificará en caso de que Alianza empate con Santa Fe o, en caso de presentarse un ganador en El Campín, que Águilas Doradas no derrote por 4 goles o más al Deporte Tolima en Rionegro. Si América pierde con Medellín: Quedará con 29 puntos. Para clasificar, necesitará que Águilas Doradas no le gane al Tolima y que Once Caldas no le propine una goleada de más de cinco tantos al Deportivo Cali en Palmaseca.

Así se jugará la fecha 20 de la Liga Colombiana

Miércoles 12 de noviembre

Equidad vs. Pereira - 4:00 p.m. - estadio de Techo

Chicó vs. Millonarios - 8:20 p.m. - estadio La Independencia

Jueves 13 de noviembre

Águilas vs. Tolima - 7:00 p.m. - estadio Alberto Grisales

Llaneros vs. Envigado - 7:00 p.m. - estadio Bello Horizonte

Junior vs. Nacional - 7:00 p.m. - estadio Metropolitano

Santa Fe vs. Alianza - 7:00 p.m. - estadio El Campín

Unión Magdalena vs. Fortaleza - 7:00 p.m. - estadio Sierra Nevada

Medellín vs. América - 7:00 p.m. - estadio Atanasio Girardot

Pasto vs. Bucaramanga - 7:00 p.m. - estadio Libertad

Cali vs. Once Caldas - 7:00 p.m. - estadio de Palmaseca

