América se haría con figura de Independiente Santa Fe para el próximo torneo

Luego de anotar el gol de la dramática victoria a Independiente Santa Fe sobre Deportivo Cali 1-0 en el cierre de la fecha 19 por Liga Colombiana, y mantener viva la ilusión cardenal para llegar a los cuadrangulares finales, el futuro de Harold Santiago Mosquera parece estar definido.

De acuerdo con el periodista deportivo Cesar Augusto Londoño, el atacante, con pasado en Millonarios, Dallas, Pachuca, Deportivo Cali y Creta, está próximo a convertirse en jugador de América de Cali.

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con las victorias de Santa Fe y América

Esta fue la información revelada por el especialista en noticias deportiva, Steven Arce, en su cuenta oficial de ‘X’, durante el programa de El Pulso del Fútbol, en Caracol Radio:

El vallecaucano de 30 años registra 14 goles y 13 asistencias con ‘El León’, desde su llegada en agosto de 2024, en 4.669′ minutos en cancha.

El contrato que vincula a Santiago Mosquera con el conjunto cardenal, rige hasta diciembre del año en curso, donde buscará su cupo durante la definitoria jornada 20.

Reclasificación 2025: así están los cupos a Libertadores y Sudamericana, tras la goleada del América

Pese a los rumores que apuntaron a un posible regreso del jugador a Millonarios, la nueva versión que circula hoy, es diferente.

El palmarés de Santiago Mosquera

En su palmarés, el colombiano ostenta dos trofeos de Copa Colombia, uno con cada club de la capital del país, y una Superliga conseguida con Millonarios, en 2018.

Harold Santiago Mosquera llena de ilusión a Santa Fe: esto necesita para clasificar a cuadrangulares

Además, tiene el siguiente rendimiento completo durante la Liga Colombiana 2025-2, donde sus entrenadores, Jorge Bava y Francisco López, lo consideraron pieza fundamental en el funcionamiento del club: