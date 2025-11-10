965 mil personas de Bogotá manifiestan estar desmotivadas o desconectadas de su trabajo

En el estudio se manifestó que aproximadamente una cuarta parte de los habitantes ocupados de la ciudad se encuentran emocionalmente desconectados de sus funciones laborales. Así lo revela el informe “Renuncias Silenciosas: Una mirada a la desmotivación en el trabajo”, cifra equivalente al 22,9 % de los 4,2 millones de personas que actualmente se encuentran laborando según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (ODEB).

Aunque este ya es un fenómeno global, el informe muestra que afecta principalmente a los ciudadanos que se encuentran entre los 29 y 49 años de edad, un grupo clave para la productividad y el desarrollo económico de la ciudad, teniendo en cuenta que se hallan en la etapa media de su vida laboral.

“La renuncia silenciosa nos está diciendo algo más profundo que un simple malestar laboral: nos está mostrando los límites de un modelo que no garantiza estabilidad ni desarrollo. Si queremos una ciudad más productiva, debemos empezar por construir empleos donde las personas puedan proyectar su vida y no solo sobrevivir en ella”, aseguró Pilar Torres Alvarado, subdirectora de Estudios Estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El estudio también argumenta que, del 71,2 % de las personas que cuentan con un contrato laboral, aproximadamente una de cada tres trabaja bajo contratos verbales (sin documentos por escrito ni garantías). Los sectores más afectados son los de alojamiento y servicios de comida, transporte y construcción, debido a que la mayoría de sus trabajadores declara insatisfacción o deseos de cambiar de empleo.

Además, el informe señala que la principal razón de la desmotivación en el trabajo no es una aspiración salarial, sino la falta de desarrollo profesional. Por ello, se invita a las empresas a mejorar los esquemas de bienestar, estabilidad y reconocimiento, con el fin de lograr un mayor compromiso y productividad entre sus empleados.