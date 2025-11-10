372 mil usuarios de energía y agua prepago tendrán suspensión en compra de pines este fin de semana

Medellín, Antioquia

Este fin de semana estará suspendida la compra de pines de Energía Prepago y Agua Prepago, debido a labores de mantenimiento en la plataforma de facturación y recaudo. La interrupción comenzará a las 9:00 p.m. del viernes 14 de noviembre y se extenderá hasta la mañana del lunes festivo 17 de noviembre.

La empresa cuenta con 342.000 usuarios de Energía Prepago y 30.000 de Agua Prepago, quienes deberán programar sus cargas antes del inicio de la suspensión.

Recomendación a los usuarios

La invitación a la comunidad es realizar las cargas de manera anticipada, de acuerdo con el consumo estimado durante el periodo de suspensión. El gerente de Experiencia Usuario Cliente, Simónides Mauricio Vasco Monsalve, recordó que la medida es transitoria y que busca garantizar un servicio ágil, seguro y confiable.

Durante el mantenimiento tampoco podrán utilizarse Factura Web ni realizar abonos parciales a la cuenta de servicios públicos. Igualmente, estarán inhabilitadas las transacciones digitales y virtuales relacionadas con pagos y recaudos.

Canales alternos

Los usuarios que requieran ponerse al día con el valor total de su factura podrán hacerlo a través de los otros canales habilitados para recaudo, entre ellos bancos autorizados, cooperativas y almacenes de cadena.

El mantenimiento contempla procesos de actualización y organización de datos orientados a mejorar la eficiencia y continuidad del sistema de facturación y recaudo. Las labores buscan fortalecer la seguridad y precisión de la información que gestionan los usuarios.

EPM agradeció a la comunidad la comprensión durante el proceso, cuyo propósito es asegurar un mejor servicio una vez culminen las labores de mantenimiento.