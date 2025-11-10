Capturan a hombre de 21 años vinculado a un homicidio en Manrique

Medellín, Antioquia

Un hombre de 21 años fue capturado tras un operativo que permitió vincularlo a un homicidio ocurrido en el barrio Manrique, al nororiente de Medellín. La intervención se inició cuando la línea de emergencia 123 recibió el reporte de una persona fallecida al interior de una vivienda, presuntamente en medio de una riña.

Ante el reporte, las patrullas de vigilancia desplegaron un plan de búsqueda y control en la zona; “La reacción oportuna de nuestras unidades permitió atender un llamado de la ciudadanía, donde reporta una persona sin vida producto de una riña y características de quienes habrían participado en lamentable hecho. De inmediato se desplegaron labores de vecindario, búsqueda y control en la zona” explicó el Coronel Ramiro Alexander Montañez, Comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Durante los controles, los uniformados detectaron a un ciudadano que intentó evadirlos. Al realizarle un registro, las autoridades encontraron 200 gramos de marihuana, motivo por el cual fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Testimonio lo vincula al homicidio

Durante el proceso de judicialización, un testigo señaló al capturado como presunto participante en el homicidio del hombre de 44 años. Con este elemento, el detenido fue vinculado formalmente a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

El joven quedó a disposición de la Fiscalía para ser presentado ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.