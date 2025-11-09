Tabla de posiciones de Premier League: Así quedó tras goleada de Manchester City sobre Liverpool

Liverpool lucha por defender el título conseguido durante la última temporada de Premier League, pero atraviesa un presente complicado, ya que de los últimos 6 enfrentamientos, perdió 5 y ganó 1. Además, marcha octavo en la tabla de posiciones con 18 unidades, producto de 6 triunfos y 5 derrotas.

La Premier League es comandada por Arsenal con 26 puntos, y el único duelo que perdió fue el clásico ante Liverpool durante la tercera jornada. Manchester City es su nuevo escolta, con cuatro puntos menos, que goleó 3-0 a Liverpool en el cierre de la jornada.

Manchester City goleó a Liverpool en un partidazo por Premier League: resumen y goles

Erling Haaland, Nico González y Jéremy Doku fueron los autores de los goles en el triunfo, y su equipo permanecerá segundo durante el patrón FIFA.

Tottenham 2-2 Manchester United

Durante el compromiso que abrió la jornada se vivió una montaña rusa de emociones que derivó en la repartición de puntos en territorio londinense.

Aunque Bryan Mbeumo colocó a ‘Los Diablos Rojos’ por delante en el marcador (32′), al 84′ apareció Mathys Tel para marcar el descuento. Posteriormente, Richarlison anotó un dramático gol al 90+1’, y la afición local estalló de euforia, ya que este gol significaba la remontada en Tottenham Hotspur Stadium.

Sin embargo, el United, con todos sus jugadores en campo, encontró el gol en el último tiro de esquina del encuentro gracias al cabezazo de Matthijs de Ligt.

Sunderland 2-2 Arsenal

Con algunos inconvenientes, Arsenal remontó el compromiso con anotaciones de Bukayo Saka y Leandro Trossard frente al recién ascendido, Sunderland. No obstante, otro gol sobre la hora, esta vez, de Brian Brobbey, quien decretó el empate del líder.

Chelsea 3-0 Wolverhampton

Sin acción de Jhon Arias con Wolves, su equipo sumó la novena derrota en la temporada de liga en curso, y con dos puntos, sigue sin sumar tras caer goleado ante Chelsea, mismo rival que lo eliminó en octavos de final de Carabao Cup, donde Wolverhampton consiguió las únicas victorias de la temporada, en las primeras fases.

Crystal Palace 0-0 Brighton & Hove Albion

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz fueron titulares en Crystal Palace y jugaron todo el partido frente a Brighton & Hove Albion, en el encuentro que finalizó igualado sin goles.

Luego de estar en el segundo puesto en las jornadas anteriores, el equipo de los colombianos cayó al décimo lugar con 16 unidades, a 2 de ingresar nuevamente a puestos de competencia internacional para la siguiente temporada.

Tabla de posiciones de la Premier League

Otros resultados de la jornada 11

West Ham 3-2 Burnley

Everton 2-0 Fulham

Nottingham Forest 3-1 Leeds United

Aston Villa 4-0 Bournemouth

Brentford 3-1 Newcastle United



