Con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, Crystal Palace humilla a Liverpool en Anfield por Carabao Cup. (Photo by Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images) / Liverpool FC

¡Durísimo golpe colombiano a Liverpool! Este miércoles 29 de octubre, el equipo dirigido por Arne Slot fue goleado 0-3 por el Crystal Palace en la cuarta ronda de la Carabao Cup, también llamada Copa de la Liga Inglesa.

A pesar de contar con el apoyo de su afición en el mítico estadio de Anfield, los Reds tuvieron una terrible actuación y se quedaron por fuera del certamen copera, resultado que pone a tambalear la continuidad de su entrenador.

En cuanto a los colombianos, Daniel Muñoz fue titular y disputó 74 minutos de partido, mientras que Jefferson Lerma ingresó desde el banco de suplentes al 75′.

The tunnel at Anfield 🥳 pic.twitter.com/7Qc2tEzMwZ — Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 29, 2025

Con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, Crystal Palace humilla a Liverpool

El Palace, en un intervalo de cuatro minutos, desdibujó y sentenció a los de Arne Slot, con un doblete de Ismaila Sarr. El primero tras aprovechar una dejada del colombiano Daniel Muñoz y un despeje blando de Joe Gomez y el segundo tras asistencia de Yeremy Pino.

El canario suma su tercer pase de gol de la temporada después de los dos que ha hecho en la Conference League y redondeó su actuación con un gol en el ocaso del partido. Encaró a su par, le aguantó y resolvió con un disparo junto al palo. Su primer gol como ‘Eagle’.

Le puede interesar: Vea el gol y la asistencia de Luis Díaz para Bayern en su victoria sobre Colonia por Copa Alemania

Pese a que Slot rotó mucho, con nombres poco habituales en el once como Rio Ngumoha, Kieran Morrison, Trey Nyoni, Wataru Endo y Calvin Ramsay, además de que la referencia arriba fue Federico Chiesa, la derrota tiene difícil justificación para un equipo que se despide de una opción de título en octubre.

Además, los ‘Reds’ acabaron los últimos diez minutos con uno menos por expulsión del joven de 18 años Amara Nallo, que derribó a Rio Cardines cuando este se iba solo contra la portería.

El Palace, vigente campeón de la FA Cup y que ya venció al Liverpool en Community Shield y en Premier este curso, será el que esté entre los ocho mejores (enfrentará al Arsenal) y luche por sus primeras semifinales en esta competición en 25 años.

También puede leer: Los grandes elogios de Philippe Coutinho a Carlos Andrés Gómez