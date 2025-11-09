Premier League

M. City MNC
0
Liverpool LIV
0
9'
1ª parte

🔴EN VIVO| Manchester City vs. Liverpool partidazo por Premier League: siga ACÁ el minuto a minuto

En la mejor liga del mundo se juega uno de los clásicos más recientes del fútbol inglés.

Manchester City FC vs. Liverpool FC - Premier League / Getty Images

Manchester City FC vs. Liverpool FC - Premier League / Getty Images / Liverpool FC

Laura Reina

Caracol Radio
