🔴EN VIVO| Manchester City vs. Liverpool partidazo por Premier League: siga ACÁ el minuto a minuto

En el cierre de la jornada dominical en el fútbol inglés se jugará un partidazo entre dos grandes equipos, en esta ocasión enfrentarán<b> Manchester City y Liverpool, por la fecha 11 de la Premier League,</b> en el Etihad Stadium.Este será un duelo directo por acercarse a la punta de la tabla. El equipo de <b>Pep Guardiola </b>es tercero con 19 puntos en la Premier, y en su compromiso más reciente goleó 4-1 al Borussia Dortmund, en la tercera fecha de la Champions League. Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/11/08/arbitro-de-psg-vs-bayern-munich-revelo-por-que-expulso-a-luis-diaz-en-champions-league/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/08/arbitro-de-psg-vs-bayern-munich-revelo-por-que-expulso-a-luis-diaz-en-champions-league/"><b>Árbitro de PSG vs. Bayern Múnich reveló por qué expulsó a Luis Díaz en Champions League</b></a>El delantero noruego <b>Erling Haaland</b>, es el jugador más peligroso en el ataque de los locales, ya que atraviesa un arranque demoledor, marcando <b>13 goles en las 10 jornadas</b> que se han jugado en esta temporada 2025-26.Por otra parte,<b> Liverpool </b>cedió terreno en el campeonato inglé<b>s. </b>Soltó el liderato tras cuatro derrotas consecutivas ante<b> Crystal Palace, Chelsea, Manchester United y Brentford</b>, estos resultados lo dejan en la sexta posición con 18 puntos, esperando conseguir una victoria que lo acerque nuevamente a la cima.Aun así, Los Reds, parecen estar recuperando su juego,<b> </b>en su último partido jugado le ganaron<b> 1-0 al Real Madrid</b> en la Liga de Campeones, con anotación de Alexis Mac Allister.