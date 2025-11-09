Tabla de posiciones de LaLiga: Así quedó tras el triunfo del Barcelona frente al Celta

El Real Madrid igualó en Vallecas ante el Rayo (0-0) tras un mal partido, lo que da aire a sus perseguidores, principalmente al Barcelona, que goleó al Celta en Balaidos (2-4) con un triplete del delantero Robert Lewandowski.

El empate de Xabi Alonso, cierra una mala semana en la que encajó su primera derrota en la UEFA Champions League ante el Liverpool, permite a todos sus perseguidores acercarse. El Barça se sitúa a tres puntos, el Villarreal a cinco y el Atlético de Madrid, a seis.

El Betis descendió casillas en la Champions League al empatar en Mestalla ante el Valencia después de ir ganando (1-1). La desventaja que tiene es ya de cinco puntos respecto al Atlético de Madrid.

El Athletic, mientras tanto, puso fin a su mala racha de victorias gracias a un brillante gol de Nico Williams al minuto 25′, con el que superó la resistencia del Oviedo (1-0).

El Mallorca consiguió la victoria ante el Getafe (1-0) gracias a un tanto del kosovar Vedat Muriqi al minuto 14′ para resolver un choque que acabó con polémica. José Bordalás, técnico del cuadro madrileño, reclamó una pena máxima por mano del colombiano Johan Mojica y pidió respeto.

Así quedó la tabla de posiciones