“Queríamos darnos una fiesta además de la victoria”: Diego Arias, DT de Atlético Nacional

Se vivió una fiesta verdolaga en Medellín, en lo que fue la celebración del día del hincha de Atlético Nacional, que terminó con victoria 2-1 sobre Águilas Doradas, por el compromiso correspondiente a la fecha 19 de la Liga Colombia que se disputó en el estadio Atanasio Girardot.

En este partido, Juan Bauza y Edwin Cardona anotaron los goles que derivaron en los tres puntos a Nacional, que ahora se ubica en la segunda casilla de la tabla con 37 puntos, zona de los equipos cabeza de grupo para los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Diego Arias sobre la reciente victoria

Tras esta importante victoria para el equipo de Diego Arias, en la rueda de prensa el entrenador pereirano, mencionó:

“Nos pone muy contentos haber podido ganar hoy, todo el club queríamos darnos una fiesta, además de la victoria, donde pudiéramos en el campo transmitir toda la pasión, todo el cariño que la gente nos da no solo en el estadio, sino en el día a día”, aseguró.

Cabe mencionar que en el inicio del semestre, cuando al equipo paisa lo dirigía Javier Gandolfi, todo el plantel fue criticado por la hinchada luego de que los resultados no fueran los mejores, sobre todo tras la eliminación en Copa Libertadores.

Ahora parece haber una buena relación nuevamente entre los aficionados del equipo y los jugadores. Sobre esto, Arias comentó:

“Afortunadamente, logramos el resultado, tuvimos muy buenos momentos durante el partido. Es muy importante para nosotros, que la gente se sienta representada en el campo por los jugadores... Nosotros estamos muy contentos con la energía que se está viviendo hoy y el fruto es lo que podemos ver en los partidos”.

“Me alegra que el equipo este en este nivel, como lo venimos haciendo. El buen trabajo individual lleva al éxito colectivo, entonces por ese lado lo venimos haciendo bien y cada uno está aportando su granito de arena, para llevar a Atlético Nacional a lo más alto”, afirmó el lateral del equipo, Camilo Candido, quien también estuvo presente en la atención a los medios.

En la última jornada del todos contra todos a Nacional deberá jugar ante Junior, el próximo jueves 13 de noviembre y desde ya preparan lo que será la fase final del campeonato.

En Copa Colombia también está disputando el paso a la final, ante América de Cali, en el partido de ida gano 4-1.