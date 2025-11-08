🔴 Nacional vs. Águilas por Liga Colombiana EN VIVO: siga acá la transmisión del partido EN DIRECTO

<b>En la fecha 19 de la Liga Colombiana Nacional jugará ante Águilas Doradas,</b> en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, en lo que será un duelo entre equipos antioqueños. En este compromiso ambos equipos quieren quedarse con la victoria.<b> Nacional es cuarto del campeonato con 34 puntos, </b>y está en la pelea por ser cabeza de grupo en los cuadrangulares finales, por esto quiere sumar de a tres.El equipo que dirige <b>Diego Arias</b> en su compromiso más reciente <b>goleó a América 4-1</b>, en el compromiso correspondiente a la semifinal de la Copa Colombia. Sin embargo, también se confirmó en la últimas horas la lesión de <b>Andrés Sarmiento </b>y estaría fuera de las canchas por al menos dos meses.Por su parte, Águilas Doradas se está jugando su permanencia en el Grupo de los Ocho, ya que en este momento es séptimo en la tabla con 27 puntos y necesitan ganarle al verde paisa, para seguir con su objetivo de clasificarse a los cuadrangulares. En la jornada anterior, el equipo de Rionegro perdió por la mínima diferencia ante Envigado, y finalizó con la racha positiva de cuatro compromisos sin perder.