Proponen exonerar a afectados por atentados terroristas del pago del predial y el ICA

El Departamento de Hacienda de la Alcaldía presentó ante el Concejo de Cali la propuesta 066, que busca exonerar del pago de impuestos a 209 predios afectados por los atentados terroristas ocurridos el 10 de junio y el 21 de agosto de este año.

Estos hechos dejaron daños materiales en los barrios Manuela Beltrán, Los Mangos, Meléndez, Villacolombia y La Base.

De acuerdo con el informe presentado, los 209 predios están distribuidos de la siguiente manera: en el barrio Manuela Beltrán, 24; en Los Mangos, 8; en Meléndez, 5; y 172 en Villacolombia y La Base. Del total, 61 corresponden a locales comerciales que también resultaron afectados.

La iniciativa, respaldada por los concejales Carlos Andrés Arias y Ana Erazo, busca aplicar exoneraciones en los impuestos Predial (IPU), industria y comercio (ICA) y líneas de delineación urbana para los años 2026 y 2027. Sin embargo, la propuesta presentada por la administración municipal plantea porcentajes de exoneración según el nivel de afectación y no un alivio total del 100%.

El director de Planeación, John Quinchua, explicó que “hemos definido unos rangos, uno es el valor de pérdidas que se encuentre superior a los 10 millones de pesos tendría una exoneración en el impuesto predial unificado del 100%, predios con pérdidas entre 5 y 10 millones una exoneración del 70% y los predios que tengan entre cien mil y 5 millones de pesos una exoneración del 50%”.

Según Quinchua, las afectaciones no fueron homogéneas y por ello la propuesta se construyó de acuerdo con el nivel de daño sufrido por cada predio. El funcionario aseguró además que “hay viabilidad fiscal en esta propuesta para los próximos dos años”.

En cifras, el Departamento de Hacienda estimó que la liquidación del impuesto predial con el descuento del 15% por pronto pago sería de $524.206.050 en 2026 y de $539.931.900 en 2027. En cuanto al impuesto de Industria y Comercio, se aplicaría un descuento del 100%, lo que representaría una disminución en el recaudo superior a los mil millones de pesos por año durante esos dos periodos.

El concejal Henry Peláez, pidió que también se consideren los negocios que no sufrieron daños estructurales, pero sí pérdidas económicas por no poder operar. “Seguramente no solo tiene que ver con el daño que se hizo sino con el ingreso que se dejó de tener para estas personas y no pudieron seguir funcionando sus negocios”, señaló.

Por su parte, la concejal Ana Erazo, manifestó que también deben tenerse en cuenta los comercios que han visto reducidas sus ventas debido al temor de los clientes tras los atentados.

En la misma línea, la concejal Audry María Toro consideró que la exoneración debería ser total para todos los afectados. “En lo posible pensar en esa exoneración no como lo tienen clasificado en un 100, en un 70 y en un 50 o por pérdidas, sino en un 100%. Sería igualdad”, puntualizó.

Finalmente, la concejal Alexandra Hernández sugirió que se incluyan en la propuesta a las 12 familias de las víctimas fatales de los atentados. “Para que por favor también tengan en cuenta en el caso del predial a las 12 familias que perdieron sus familiares, teniendo en cuenta que también son víctimas y que están viviendo una situación de dolor y económica que los golpea, porque hay muchos padres que sostenían su casa”, expresó.

Cabe aclarar que este proyecto de exoneración no contempla el pago de la sobretasa ambiental ni la sobretasa bomberil, las cuales deberán ser canceladas por los contribuyentes.