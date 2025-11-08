Alias Ministro y Nathali: la pareja capturada por hurto en el centro de Cali

Foto: Momento de la detención / Policía Metropolitana de Cali

Caracol Radio conoció nuevos detalles sobre la captura de dos presuntos delincuentes involucrados en el atraco a mano armada ocurrido el pasado 14 de octubre en el barrio San Bosco, en el centro de Cali, hecho en el que resultó herido un soldado profesional que se movilizaba en un bus del sistema de transporte MIO.

Se trata de John Wilson Zuluaga, alias Ministro, y Nathali Ruiz Rivas, alias Nathali, quienes fueron detenidos en una zona de restaurantes del kilómetro 26, vía al mar, jurisdicción del municipio de Dagua, Valle del Cauca.

Una pareja viral por sus atracos

De acuerdo con información conocida por Caracol Radio, esta pareja se había hecho viral en redes sociales al ser grabada cometiendo múltiples hurtos en distintas zonas de Cali.

Ambos se movilizaban en motocicletas de bajo cilindraje, usando armas de fuego para intimidar a sus víctimas y, en varios casos, causándoles heridas al resistirse al robo.

Hechos delictivos atribuidos presuntamente a los capturados

* 02/09/2025 – Calle 5 con Carrera 34, barrio San Fernando Viejo.

Víctima lesionada por arma de fuego al intentar huir.

Hurto de celular avaluado en $5.000.000.

* 05/09/2025 – Calle 10 con Carrera 31, barrio Colseguros.

Hurto de celular ($2.600.000), cadena de oro con dije de virgen ($2.000.000) y anillo de oro ($3.000.000).

* 05/09/2025 – Autopista Suroriental con Carrera 56.

Víctima de homicidio.

Hurto de celulares ($5.000.000 y $3.500.000) y cadena de plata ($300.000).

* 23/09/2025 – Calle 27 con Carrera 32, barrio El Jardín.

Hurto de celular ($8.000.000), joyas de oro y diamantes por más de $20.000.000, y dinero de Nequi ($1.000.000).

* 24/09/2025 – Calle 9 con Carrera 32, barrio Champagnat.

Hurto de efectivo ($1.000.000), billetera, bolso, celular ($2.800.000) y pulsera de oro ($1.000.000).

* 14/10/2025 – Calle 44 con Carrera 5, barrio La Esmeralda.

Hurto de joyas y celular por más de $10.000.000.

* 14/10/2025 – Calle 9 con Carrera 15, barrio Bretaña.

Hurto de cadena, anillo y pulsera de oro por un total superior a $13.000.000.

Alias Ministro y Nathali fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales, falsedad marcaria, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante el operativo, la Policía y la Fiscalía realizaron tres diligencias de allanamiento en los barrios Terrón Colorado y Ciudad Modelo de Cali dejando también la incautación de tres celulares y seis prendas de vestir, presuntamente utilizadas en varios casos.