En Cali una madre fue enviada a la cárcel por abusar de su hija de 6 años

La Fiscalía General de la Nación confirmó la captura y judicialización de una mujer en Cali, señalada de haber abusado sexualmente de su hija de seis años. El caso fue descubierto gracias a la alerta del padre de la menor, quien encontró varios video reveladores en un teléfono celular.

Según el ente investigador, en varios dispositivos móviles fueron hallados 13 videos que evidenciaban los hechos. “El actuar de esta mujer estaría determinando vejámenes sexuales a su hija menor de edad”, señaló el fiscal, que asumió el caso a través de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (Uenna).

Las autoridades establecieron que los abusos habrían ocurrido en repetidas ocasiones entre 2024 y junio de 2025, dentro de la vivienda donde residía la menor con su madre. En el proceso de recolección de pruebas los videos registraron las agresiones, y se investiga si el material fue compartido o comercializado.

Por estos hechos, la mujer fue imputada por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía con menor de 18 años.

Durante la audiencia, el fiscal del caso sostuvo que “este no es un caso cualquiera, es un caso sumamente grave porque atenta contra la libertad e integridad sexual de una menor de escasos seis años. Se trata de una violencia sexual sistemática contra una niña, hecho que conmueve profundamente a nuestra sociedad y que ha sido reconocido de especial gravedad por los instrumentos internacionales de protección de derechos de la infancia”.

El fiscal agregó que la sindicada se aprovechó de la confianza que le tenía la niña por ser su madre. Aunque la mujer no aceptó los cargos, el juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.