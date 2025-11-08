Presidente Petro desata polémica en X al no firmar la cofinanciación para el Tren de Cercanías

El presidente Gustavo Petro dio, a través de su cuenta en la red social X, la razón por la cual no firmó la cofinanciación del Tren de Cercanías del Valle del Cauca, una iniciativa respaldada por autoridades locales y gremios económicos de la región, pero sí dio su respaldo al tren de carga y pasajeros

El mandatario escribió: “Me preguntó: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces? Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura/Yumbo va adelante. Y su segunda fase será a Urabá y el Caribe, tercera fase: a Popayán”.

Petro aseguró que su gobierno ha dado prioridad al ferrocarril de pasajeros y de carga entre Buenaventura y Yumbo, el cual, según dijo, sí avanza.

Desde el sector privado, la directora de ProPacífico, María Isabel Ulloa, manifestó que el proyecto de Buenaventura apenas está comenzando, mientras que el tren de cercanías del Valle “ya tenía un camino avanzado”. Además, enfatizó que es importante que el Gobierno Nacional priorice la calidad de vida de la gente por encima de intereses políticos o ideológicos.

“Esta discusión no es sobre la necesidad: es tan relevante la movilidad de pasajeros como la de carga. Si de prioridad financiera se trata, es importante señalar que el tren Buenaventura - Yumbo (tren del Pacífico), apenas está en la licitación de los estudios de factibilidad, mientras que el tren de cercanías del Valle ya tiene factibilidad y además, cuenta con viabilidad dentro del marco fiscal, como lo habían asegurado el @MinHacienda y @MinTransporteCo.

El tren de cercanías está listo y beneficiará a todas las personas que viven en Jamundí y en Cali. Personas que hoy pagan alrededor de 20 mil pesos diarios para movilizarse. No hay ningún otro proyecto férreo en Colombia que esté tan avanzado como este, y hacerlo realidad solo depende de la voluntad del Gobierno Nacional. Muy triste esta noticia, la política nos ganó!”.

Es una burla con nuestro pueblo que por egos políticos intenten hundir el sueño del Tren de Cercanías que los vallecaucanos llevamos 10 años desarrollando. No nos rendiremos. ¡El Tren va para adelante! https://t.co/6KICm5udN9 — Alejandro Eder (@alejoeder) November 8, 2025

Por su parte, el alcalde de Cali señaló que el presidente “no cumplió” con su compromiso y que los temas tributarios actuales no deberían afectar el avance del tren de cercanías.

“Las vigencias eran para el 2028, ni siquiera le tocaba a este gobierno o al gobierno nuestro, entonces, no tiene que ver los temas tributarios actuales con el tren de cercanías”, puntualizó Alejandro Eder.

El mandatario local aseguró que ya se cuentan con los aportes de Cali, Jamundí y el departamento del Valle del Cauca, que suman más de 3 billones de pesos. También indicó que se está trabajando con la banca multilateral y otras entidades financieras para completar la financiación del proyecto.

“Desde Cali y el Valle nosotros estamos listos, ya tenemos las vigencias futuras, ya firmamos el convenio y vamos a seguir echando este proyecto para adelante. Pero no es aceptable que el centralismo de Bogotá siga negándole los grandes proyectos a Cali y al Valle del Cauca. Nosotros seguiremos en esta lucha”, insistió.

Además, reclamó que los grandes proyectos se privilegien para otras regiones y no se tengan en cuenta los del Valle del Cauca “en los últimos 20 años hemos visto como el Gobierno Nacional financia metro en Bogotá, financia metro en Medellín y no llegan los grandes proyectos a Cali. Es una lástima, es una falta de la palabra de Petro con el pueblo del Valle Cauca”.